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影／嘉義縣朴子姊妹連線　舞動台灣燈會大放異彩

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/19 20:52

創立已經15年，嘉義縣姊妹連線協進會總指揮原係現任嘉義縣長、時任立法委員的張花冠。草創之初，全縣18個鄉鎮市中就有15個姊妹連線據點，15年後的今天，目前僅存朴子姊妹連線在太保農會總幹事黃麗真帶領，其女黃嫈珺議員的發揚光大下，發展得最為蓬勃，目前的會員人數，老的、少的合計將近400人之多，半年前在有計畫的淬練中，以團隊精神、精湛舞技， 一起在2018台灣燈會的主舞台共寫歷史，大放異彩。

朴子姊妹連線協會現任理事長是嘉義縣議會黃嫈珺議員，為造福婦女朋友們，致力於推動免費的才藝學習課程，讓當地婦女、偏鄉小學學童、新住民、新二代、職業婦女以及職業勞工等了解法令、學習技藝與運動，帶領學習婦女單人國標、兒童國標、拳擊有氧以及核心的健身課程，為當地注入一股運動風氣，深受婦女們的喜愛與肯定、好評。

 為慶祝2018年狗年燈會在嘉義，姐妹連線在燈會舉辦前半年，就開始為表演節目「女狼傳說」密集訓練， 103位姐妹以白色狼群造型為概念，由翁仲德老師親自領軍，一起在燈會的主舞台活力四射、魅力奔放的舞動歷史，把團隊合作的精神發揮得淋漓盡致。

黃嫈珺表示，這是非常難得的人生經驗，婆婆媽媽紛紛在表演完留下感動的眼淚，為了這次的表演大家籌備半年之久，一星期練習3次，而且都是在晚上9:00至10:30，有些人磨破腳皮，有些人跳到起水泡，仍然咬緊牙根撐到最後一刻，大家從沒有任何的舞蹈基礎，覺得自己作夢也想不到能夠站在國家級的大舞台表演，對於元宵節當天可以順利的演出，大家團結的精神，就像狼群一樣，合作無間，一起留下美麗的回憶。

關鍵字嘉義縣姊妹連線協進會朴子姊妹連線協會台灣燈會
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