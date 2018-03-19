影／嘉義縣朴子姊妹連線　舞動台灣燈會大放異彩

創立已經15年，嘉義縣姊妹連線協進會總指揮原係現任嘉義縣長、時任立法委員的張花冠。草創之初，全縣18個鄉鎮市中就有15個姊妹連線據點，15年後的今天，目前僅存朴子姊妹連線在太保農會總幹事黃麗真帶領，其女黃嫈珺議員的發揚光大下，發展得最為蓬勃，目前的會員人數，老的、少的合計將近400人之多，半年前在有計畫的淬練中，以團隊精神、精湛舞技， 一起在2018台灣燈會的主舞台共寫歷史，大放異彩。

朴子姊妹連線協會現任理事長是嘉義縣議會黃嫈珺議員，為造福婦女朋友們，致力於推動免費的才藝學習課程，讓當地婦女、偏鄉小學學童、新住民、新二代、職業婦女以及職業勞工等了解法令、學習技藝與運動，帶領學習婦女單人國標、兒童國標、拳擊有氧以及核心的健身課程，為當地注入一股運動風氣，深受婦女們的喜愛與肯定、好評。