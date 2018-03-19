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中央社

越南人偷渡台東上岸 2溺斃3落網

中央社2018/03/19 19:49
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）19日凌晨5名越南籍人士企圖從台東達仁鄉海邊偷渡上岸，未料所搭乘的橡皮艇遭浪打翻落海，2人溺斃，3人落網，同時落網者另有2名台灣男子。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區於今日凌晨2時17分經由雷達發現，在距達仁鄉南田岸邊4浬處的海面上，有小艘型快速目標，立即通知第十三海岸巡防總隊人員趕往現場。

第十三海岸巡防總隊長李志豪表示，現場是一艘橡皮艇準備靠岸，海巡一路跟監，橡皮艇企圖從達仁鄉南田村和屏東縣交接處的塔瓦溪出海口上岸。未料在距離岸邊20公尺處，忽然風浪變大，將橡皮艇打翻，船上有人員落海，海巡人員於是通知消防局人員到場支援。

李志豪表示，今天凌晨海巡人員趕到海邊，有5人在岸邊，分別為越南籍2男2女、1名台籍男子。其中1越南籍女子呈現失溫狀態，1越南籍男子OHCA（心肺功能停止），海巡將2名越南人送醫後，男子宣告不治。

這是20李志豪表示，海巡人員後來又發現1越南籍女子倒臥沙灘，送醫後不治，並且在防風林內又找到另1台灣籍男子。總共有2名台灣籍男子，5名越南籍人士（其中1男1女溺水不治），以前從未有越南人在台東偷渡上案。

李志豪表示，台灣籍男子偵訊時，拒絕答話，3名越南籍男女偵訊時，避重就輕，答非所問，截至入夜，尚無法得知這群越南籍人士搭何船和橡皮艇接駁，以及為何到台灣？為何搶灘，稍後將移送台東地檢署。（編輯：陳清芳）1070319

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