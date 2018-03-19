越南人偷渡台東上岸 2溺斃3落網

（中央社記者盧太城台東縣19日電）19日凌晨5名越南籍人士企圖從台東達仁鄉海邊偷渡上岸，未料所搭乘的橡皮艇遭浪打翻落海，2人溺斃，3人落網，同時落網者另有2名台灣男子。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區於今日凌晨2時17分經由雷達發現，在距達仁鄉南田岸邊4浬處的海面上，有小艘型快速目標，立即通知第十三海岸巡防總隊人員趕往現場。

第十三海岸巡防總隊長李志豪表示，現場是一艘橡皮艇準備靠岸，海巡一路跟監，橡皮艇企圖從達仁鄉南田村和屏東縣交接處的塔瓦溪出海口上岸。未料在距離岸邊20公尺處，忽然風浪變大，將橡皮艇打翻，船上有人員落海，海巡人員於是通知消防局人員到場支援。