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亞泥攜CIP推動竹風離岸風電計畫 拚2020年併聯

鉅亨網2018/03/19 19:54
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亞泥 (1102-TW) 今 (19) 日宣布攜手丹麥哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）參加竹風電力離岸風電計畫，雙方將共同開發新竹市外海第四號風場，全力爭取 2020 年併聯發電，預估總裝置容量 450 百萬瓦(MW)，總投資額約 600 億元，初估投資報酬率約 8-10%。

亞泥指出，在爭取離岸風電開發上，將採雙標書策略進行，2020 年併聯申請案，由旗下竹風與國際夥伴 CIP 合作開發；另外，2021-2025 年併網標案，則由亞泥自行開發，強調本土化與在地化，除避開和 CIP 合作夥伴其他開發案的潛在利益衝突，也與其他土洋合作團隊區隔，爭取遴選機會。

竹風專案是國內少數由本土開發商主導的離岸風電計畫，總裝置容量預計將達 450 百萬瓦 (MW)，可供約 45 萬戶家庭用電，每年溫室氣體減量 85 萬噸，相當於 7 個新竹市面積森林吸碳量。

亞泥總經理暨竹風代表人李坤炎及 CIP 台灣區總經理侯奕愷 (Jesper Krarup Holst) 今日共同宣布雙方的重要合作計畫，李坤炎表示，竹風電力的區位良好，可併接既有台電變電所，環境相對單純，環評等各項要求都已滿足規定，依嚴謹的規劃評估，可在 2020 年商轉，因此竹風將全力衝刺 2020 年的遴選機會。

李坤炎說，為取得最佳國際離岸風電經驗，特別邀具豐富風場開發經驗的 CIP 提供技術支援及工程，確保竹風計畫能順利在 2020 年運轉，目前規劃，亞泥集團將持有竹風電力股權逾 6 成，CIP 也將是股東之一，預估總投資額約 600 億元，將設置 56 支風機及岸上相關設備，以政府購電金額每度 5.84 元計算，年化報酬率約 8-10%。

亞泥指出，遠東集團旗下關係企業、CIP 將共同投入竹風計畫，亞泥曾成功開發嘉惠電力，具 10 餘年民營電廠運維經驗；另外，遠揚營造具備完整土木結構施工監造基礎能力、裕民 (2606-TW) 具船運經營技術經驗、遠傳 (4904-TW) 將提供風場資料蒐集與監控系統的數據傳輸。

台灣海峽風電發展潛力傲視全球，經濟部拍板 2025 年完工併網容量由 3.0GW 提高至 5.5GW，離岸風電遴選作業辦法今年 1 月頒布後，已通過環評備查的業者需在 3 月 30 日前送出風場開發標書，經遴選分配 2020 年前完工併聯的 0.5GW 或 2021-2025 年併聯的 3GW 容量，剩餘容量則採價格競標分配。

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