川普政策很親商 瑞信：美國貿易、經常帳赤字恐惡化

美國總統川普的政策取向，向來較親商；不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席經濟學家 James Sweeney 週一(19 日) 表示，這些親商政策，恐使美國貿易、經常帳赤字更加惡化。

Sweeney 指出，包括減稅等親商政策，確實讓企業開始增加投資、資本支出，但問題在於，其中多數資金，皆流向亞洲，因為中國仍是世界工廠，川普的稅改，「恐怕只會使赤字增加」。

Sweeney 強調，中國占全球製造產能的 30% 左右，且這種情況將持續多年，這意味著，美、中兩大經濟體之間的貿易緊張關係，並未消失。