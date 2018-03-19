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川普政策很親商 瑞信：美國貿易、經常帳赤字恐惡化

鉅亨網2018/03/19 20:07
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美國總統川普的政策取向，向來較親商；不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席經濟學家 James Sweeney 週一(19 日) 表示，這些親商政策，恐使美國貿易、經常帳赤字更加惡化。

Sweeney 指出，包括減稅等親商政策，確實讓企業開始增加投資、資本支出，但問題在於，其中多數資金，皆流向亞洲，因為中國仍是世界工廠，川普的稅改，「恐怕只會使赤字增加」。

Sweeney 強調，中國占全球製造產能的 30% 左右，且這種情況將持續多年，這意味著，美、中兩大經濟體之間的貿易緊張關係，並未消失。

2017 年，中國對美國貿易順差，達到 2,758 億美元，創下歷史新高，令川普相當不滿。

為了反制中國，川普打算對中國進口商品加徵關稅，金額高達 600 億美元，目標鎖定科技與電信產業，最終被納入課稅清單的商品，可能多達上百項；之後又進一步對中國施壓，要求將中國對美貿易順差，減少 1,000 億美元。

上述情況，使貿易戰疑慮持續升溫。

儘管美國經濟成長強勁，聯準會 (Fed)2018 年可能升息 4 次；但 Sweeney 稱，美國貿易和經常帳赤字惡化，導致瑞士信貸對美元抱持看跌觀點。

Sweeney 說，美國債務續增，瑞士信貸看空美元兌歐元、日圓的表現。

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