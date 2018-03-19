張艾嘉6點起來「辦案」　越洋緊盯吳慷仁、姚以緹

國片《引爆點》今（19）日由監製馬天宗、導演莊景燊，率領男、女主角吳慷仁、姚以緹，在「香港國際影視展台灣影視作品推廣會」上亮相，導演更感謝另一位監製張艾嘉，透露她對劇情勞心勞力令人感動。

張艾嘉許久未擔任台灣電影的監製，《引爆點》可說是近年首部。在推廣會上，導演莊景燊表示：「張姐在《引爆點》的劇本上，提供許多幫助和建議，一開始我們透過微信工作，每天早上6點會收到她傳來的筆記，然後她睡前還會再給我們一次當天新進度的筆記，真的是全心投入、挖空心思提供建議。」