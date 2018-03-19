張艾嘉6點起來「辦案」　越洋緊盯吳慷仁、姚以緹

國片《引爆點》今（19）日由監製馬天宗、導演莊景燊，率領男、女主角吳慷仁、姚以緹，在「香港國際影視展台灣影視作品推廣會」上亮相，導演更感謝另一位監製張艾嘉，透露她對劇情勞心勞力令人感動。
張艾嘉許久未擔任台灣電影的監製，《引爆點》可說是近年首部。在推廣會上，導演莊景燊表示：「張姐在《引爆點》的劇本上，提供許多幫助和建議，一開始我們透過微信工作，每天早上6點會收到她傳來的筆記，然後她睡前還會再給我們一次當天新進度的筆記，真的是全心投入、挖空心思提供建議。」
「但透過越洋溝通太慢了，於是我們就飛到上海找她。張姐當時在畢贛導演的劇組裡定裝，就趁空檔時間跟我們討論。每天一大早討論劇本時，張姐就會開玩笑說『我又要來辦案了』，然後很認真地構思怎麼讓片中的每個角色，有更精彩、更立體的呈現。而且張姐非常熱愛電影工作，每天都工作超過15個小時以上，時時保持著熱情與衝勁，令我們十分佩服！」
《引爆點》劇本有許多爆點，其中之一是吳慷仁和姚以緹，分別飾演的法醫和檢察官，兩人原本是已訂婚的未婚夫妻，但因為某個原因分手了，這個原因是電影的「爆點」之一。兩人的關係也因此針鋒相對，但為了辦案又再次相遇，這種「感情與案情分不清」的緊張狀態，也隨時會引爆。