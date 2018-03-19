南韓是否拘捕前總統李明博 最快21日揭曉

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓檢方今天下午提請法院批准逮捕涉嫌受賄、瀆職和侵吞逃稅等18宗罪行的前總統李明博。逮捕與否最快21日深夜揭曉。

他是繼全鬥煥、盧泰愚、朴槿惠之後，南韓憲政史上第四位被提請法院批准逮捕的前總統。

李明博涉嫌在總統任內收受兩任情報機構首長以「特別經費」名義提供的17.5億韓元（約合新台幣5148萬元）賄賂，首爾中央地方檢察廳5日逮捕起訴涉嫌收受4億韓元「特別經費」的總統府幕僚時，將其認定為受賄從犯，並將李明博認定為主犯。

檢方認為，既已逮捕起訴從犯，如果不逮捕主犯，有失公平。