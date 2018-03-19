NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈結婚借「靈車」？網友譏「不識貨」轉戰富邦　葉總：蔣智賢尚未融入理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

每日一問賴清德　周錫瑋：提撥1000億發展電動車

記者陳志仁／新北報導2018/03/19 20:57
▲前台北縣長周錫瑋建議，賴清德應該帶頭從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的的研發、減稅、生產和外銷。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.19）
▲前台北縣長周錫瑋建議，賴清德應該帶頭從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的的研發、減稅、生產和外銷。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.19）

爭取國民黨提名新北市長的前台北縣長周錫瑋，把行政院長賴清德視為年底市長選舉的假想敵；周錫瑋今（19）日建議賴清德，從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的研發、生產和外銷，讓台灣的經濟更有競爭力。

周錫瑋表示，8800億前瞻基礎建設基金的預算中，有不少用在軌道的建設，軌道的建設不是不好，但全世界的運輸是電動車輛，尤其是無人駕駛；台灣汽車產業的年產值6000億，若全數出口將創造1兆8000億產值，等同上中央政府一年的總預算。

周錫瑋說，全世界都在加速的發展電動車，賴清德應該帶頭從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的的研發、減稅、生產和外銷，這是中華民國未來經濟發展很重要的開創；試想台灣汽車產業的年產值6千億，若全數出口有1兆8千億產值，抵得上中央政府一年的總預算，這也是全世界的趨勢！

周錫瑋指出，大家的心聲是台灣為什麼還不大力推動電動車？當每個國家、車廠都在致力發展電動車輛的時候，台灣的行政院、民進黨政府都沒在做這樣的事情？所謂的大量的運輸工具，其實是無軌、無網而非軌道，但不想說太多，以免外界認為中央政府不了解全世界科技的發展，建議把錢用在發展電動車。

關鍵字周錫瑋賴清德前瞻基礎建設基金軌道建設電動車
國3北上82快速道匝口　8車追撞阿里山咖啡生豆評鑑　得獎者出爐

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan