每日一問賴清德　周錫瑋：提撥1000億發展電動車

爭取國民黨提名新北市長的前台北縣長周錫瑋，把行政院長賴清德視為年底市長選舉的假想敵；周錫瑋今（19）日建議賴清德，從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的研發、生產和外銷，讓台灣的經濟更有競爭力。

周錫瑋表示，8800億前瞻基礎建設基金的預算中，有不少用在軌道的建設，軌道的建設不是不好，但全世界的運輸是電動車輛，尤其是無人駕駛；台灣汽車產業的年產值6000億，若全數出口將創造1兆8000億產值，等同上中央政府一年的總預算。

周錫瑋說，全世界都在加速的發展電動車，賴清德應該帶頭從8800億的前瞻基礎建設基金中，提撥1000億作為電動車輛的的研發、減稅、生產和外銷，這是中華民國未來經濟發展很重要的開創；試想台灣汽車產業的年產值6千億，若全數出口有1兆8千億產值，抵得上中央政府一年的總預算，這也是全世界的趨勢！