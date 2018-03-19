花蓮善款8億遭濫用　他怒譙官員：蠢蛋們都去吃X吧！

花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑其中 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發網友震怒，而「館長」陳之漢、「 486 先生」陳延昶也火大要求退回捐款。資深媒體人王尚智今（ 19 ）日在臉書氣憤發文，認為花蓮政府無法體諒捐款人的心意，怒轟「你們這些蠢蛋，就真的都去吃屎吧！」
王尚智指出，張善政、傅崐萁都是政治思考，「倚仗著那個自視合理的 『政治死腦筋』，自以為負責任的『全面思考』花蓮地震善款的總體用途」；而傅崐萁在地震第一時間受訪時，除了提到災民外，內容最多都是談到「花蓮大理石業者」，讓他聽了相當不舒服，痛批「大理石業者的損失，何以能與人命傷亡、家毀無路的災民『相提並論』？花蓮的命脈，是活生生的一條條人命，不是業者工廠裡用來賺錢的破石頭！」
▲網路上針對花蓮震災善款使用有疑慮，甚至有人要求退款，花蓮縣長傅崐萁及花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會召集人張善政親上火線說明。（圖／記者鄭志宏攝）
針對外界捐款賑災，王尚智表示這是基於「人溺己溺」的情感驅使，因不忍心災民在寒冬中露宿街頭而行動，但傅崐萁、張善政兩人卻不能體諒這番心意，甚至認為社會的批評、指責，都是有心人造謠或大眾誤解，讓他氣憤質問「你們正在把捐款人變成笨蛋？」
另外，王尚智提到，大眾都只想繼續關心那些辛苦的災民們，但是不是又要再一次被地方與中央政治人物給反覆折騰糟蹋？最後他也替捐款民眾發聲，「再跟我們說花蓮大理石怎樣怎樣，並且還一意要繼續動用救災款的話，捐款當然都要『取回來』。你們這些『沒有民意同理心、不知民眾火大是為了什麼』的蠢蛋們，就真的都去吃屎吧～」