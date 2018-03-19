花蓮善款8億遭濫用　他怒譙官員：蠢蛋們都去吃X吧！

花蓮大地震後，各地善心人士響應救災紛紛捐款，善款總額高達 20 億元，如今卻遭質疑其中 8 億元擬用來補貼花蓮石材及觀光產業，引發網友震怒，而「館長」陳之漢、「 486 先生」陳延昶也火大要求退回捐款。資深媒體人王尚智今（ 19 ）日在臉書氣憤發文，認為花蓮政府無法體諒捐款人的心意，怒轟「你們這些蠢蛋，就真的都去吃屎吧！」

王尚智指出，張善政、傅崐萁都是政治思考，「倚仗著那個自視合理的 『政治死腦筋』，自以為負責任的『全面思考』花蓮地震善款的總體用途」；而傅崐萁在地震第一時間受訪時，除了提到災民外，內容最多都是談到「花蓮大理石業者」，讓他聽了相當不舒服，痛批「大理石業者的損失，何以能與人命傷亡、家毀無路的災民『相提並論』？花蓮的命脈，是活生生的一條條人命，不是業者工廠裡用來賺錢的破石頭！」