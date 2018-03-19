康控-KY 2月每股虧損1.21元 首季力守獲利

康控表示，產業淡旺季差距大，2月營收8600萬元，相較去年11月高峰9億多有相當大的差距，單月虧損應該在預期內，3月隨著工作天數增加，營收可望逐步回溫，新產品拉貨潮則可望從6月見到明顯力道，下半年營運動能相對樂觀。

（中央社記者韓婷婷台北19日電）康控-KY因列警示股，應主管機關要求公布自結數，康控由於2月營收僅新台幣8600萬元，稅後淨損1.3億元，每股虧損1.21元。法人預估3月營收將開始回溫，首季可望守住獲利。

累計106年營收52.74億元，稅前純益14.47億元，稅後純益10.96億元，每股盈餘10.53元。

康控因掌握精密模具與嵌件成型(insert molding)的關鍵技術，於去年成為蘋果新款手機防水聲學元件重要供應商，去年下半年受惠於iPhone X拉貨，且良率不斷提升，讓康控營收及獲利三級跳。

不過，在iPhone X銷售不如預期，加上產業進入淡季，去年12月開始營收見到較大幅度下滑，康控表示，今年第1季會是年度最淡的1季，2月有工作天數較少因素，3月才會見到回溫，預計4月底5月初營收將有機會重啟動能，真正旺季還是落在下半年。（編輯：楊玫寧）1070319