NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈結婚借「靈車」？網友譏「不識貨」轉戰富邦　葉總：蔣智賢尚未融入理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

康控-KY 2月每股虧損1.21元 首季力守獲利

中央社2018/03/19 20:20
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北19日電）康控-KY因列警示股，應主管機關要求公布自結數，康控由於2月營收僅新台幣8600萬元，稅後淨損1.3億元，每股虧損1.21元。法人預估3月營收將開始回溫，首季可望守住獲利。

康控表示，產業淡旺季差距大，2月營收8600萬元，相較去年11月高峰9億多有相當大的差距，單月虧損應該在預期內，3月隨著工作天數增加，營收可望逐步回溫，新產品拉貨潮則可望從6月見到明顯力道，下半年營運動能相對樂觀。

康控最新公布106年第4季營收19.93億元，稅前純益6.79億元，稅後純益5.23億元，每股盈餘4.88元。

累計106年營收52.74億元，稅前純益14.47億元，稅後純益10.96億元，每股盈餘10.53元。

康控因掌握精密模具與嵌件成型(insert molding)的關鍵技術，於去年成為蘋果新款手機防水聲學元件重要供應商，去年下半年受惠於iPhone X拉貨，且良率不斷提升，讓康控營收及獲利三級跳。

不過，在iPhone X銷售不如預期，加上產業進入淡季，去年12月開始營收見到較大幅度下滑，康控表示，今年第1季會是年度最淡的1季，2月有工作天數較少因素，3月才會見到回溫，預計4月底5月初營收將有機會重啟動能，真正旺季還是落在下半年。（編輯：楊玫寧）1070319

翁男涉殺人在韓國被逮 盼返...北市警涉包庇酒店業者 監委要

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan