統一獅Uni-Girls擴編 迎接新球季開幕

（中央社記者張新偉台北19日電）中華職棒29年將開打，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名成員Yovia、Emily與辰羚，以14人陣容迎接新球季。

啦啦隊成軍歷史最悠久的Uni-Girls今年擴編，以隊史新高的14人陣容迎接新球季到來，今天全體穿上白、橘雙色搭配的全新表演服裝拍攝定裝照。

近年啦啦隊場邊應援風格多元化，而統一獅應援曲超過百首，對新加入的學妹都是挑戰。

之前曾在義大犀牛啦啦隊的辰羚，跳起舞來駕輕就熟，她說因為懷念球場的加油氛圍，讓她決定重返球場，要與球迷一起熱情應援。