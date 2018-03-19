阿里山莊園咖啡精英交流賽　生豆評鑑得獎者出爐

阿里山鄉公所、阿里山鄉代表會與嘉義縣咖啡產業發展協會，17到18日在88新舍停車場，共同舉辦「2018阿里山莊園咖啡精英交流賽」評鑑出優秀咖啡豆結果出爐；傳統水洗組特等獎由七彩琉璃的莊家榮獲獎，蜜處理組特等獎由閒雲居陳若芸獲獎，日曬處理組特等獎由TFU’YA咖啡莊園陳清龍獲獎，分由吳芳銘副縣長代表頒獎。

「2018阿里山莊園咖啡精英交流賽」於17日到18日兩天，在阿里山公路61公里處的88新舍停車場，同時辦理阿里山農特產品展售活動，讓到阿里山欣賞櫻花的遊客，皆有機會品嘗到最道地的阿里山高山咖啡，同時也讓來訪的遊客票選出最佳咖啡莊園-優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園，最佳人氣莊園-特富野走廊咖啡以及最佳風味莊園-閒雲居。