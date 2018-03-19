阿里山莊園咖啡精英交流賽　生豆評鑑得獎者出爐

阿里山鄉公所、阿里山鄉代表會與嘉義縣咖啡產業發展協會，17到18日在88新舍停車場，共同舉辦「2018阿里山莊園咖啡精英交流賽」評鑑出優秀咖啡豆結果出爐；傳統水洗組特等獎由七彩琉璃的莊家榮獲獎，蜜處理組特等獎由閒雲居陳若芸獲獎，日曬處理組特等獎由TFU’YA咖啡莊園陳清龍獲獎，分由吳芳銘副縣長代表頒獎。
「2018阿里山莊園咖啡精英交流賽」於17日到18日兩天，在阿里山公路61公里處的88新舍停車場，同時辦理阿里山農特產品展售活動，讓到阿里山欣賞櫻花的遊客，皆有機會品嘗到最道地的阿里山高山咖啡，同時也讓來訪的遊客票選出最佳咖啡莊園-優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園，最佳人氣莊園-特富野走廊咖啡以及最佳風味莊園-閒雲居。
嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，這是阿里山鄉內第1次辦理咖啡生豆評鑑，為樹立阿里山咖啡在全國的形象與楷模，有別於往年的全國賽或其他地方政府、產區所舉辦的評鑑模式，本次比賽首創繳交帶殼生豆且細分為傳統水洗組、蜜處理組與日曬處理組3組處理法，主辦單位於3月5日就進行生豆繳交，總繳豆點數78點，並在當下統一做去殼的動作且不進行挑豆，就是為了能夠完整的呈現咖啡莊園農友的園區管理、後處理技術與生豆品質。
林哲豪主審指出，在這3天的評鑑過程中，感受到阿里山咖啡的高優質品質，尤其是在未挑選瑕疵豆的情況下，還能表現出如此高水準的品質，真不簡單，阿里山產區的咖啡真的可以做為全國產區的楷模。