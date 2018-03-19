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中央社

李明哲遭陸抓捕週年 陸委會籲速釋放

中央社2018/03/19 20:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北19日電）前民主進步黨黨工李明哲遭中國抓捕滿一年，陸委會發佈新聞稿呼籲陸方早日釋放李明哲，尋求兩岸新契機。

行政院大陸委員會今天上午舉行新任主委陳明通的交接儀式。晚間陸委會發佈新聞稿表示，陳明通高度關注李明哲案，陸委會將持續全力營救李明哲，並協助家屬早日赴中國大陸探視。

新聞稿引述陳明通今天上午就職儀式致詞內容，認為兩岸要將心比心、換位思考、求同存異，如此才能理順兩岸關係、促進兩岸和平、追求共存共榮。

陸委會表示，李明哲基於對民主、自由、人權普世價值的信仰，與對中國大陸未來發展的關心，和中國大陸友人交流台灣民主發展的經驗，卻遭中國大陸當局以「顛覆國家政權罪」判刑入獄。

陸委會說，牢獄的桎梏無法禁絕人民心靈對自由、民主與公義的嚮往，唯有以包容胸襟廣納多元意見，陸方的改革之路才可能有足夠的養分，而儘早釋放李明哲，應可作為陸方改革之路往前推進的重要一步。

陸委會表示，自由、民主、人權與法治是全世界人民共同珍惜的生活方式與普世價值，兩岸在政治體制、發展模式選擇的制度各自不同，期盼中國大陸能夠重視人民訴求，並持續在制度面建構成為更開放、公平及正義的和諧社會，才能迎來兩岸相向而行，共存共榮的新契機。（編輯：張淑伶）1070319

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