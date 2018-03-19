美股盤前─Fed利率會議在即 道瓊期指一度跌逾12

美國聯準會 (Fed) 將於美東時間週三 (21 日)，召開利率決策會議，市場屏息以待；另一方面，美國總統川普在推特上暴走，引發另一波政治不確定性；週一 (19 日) 美股盤前交易中，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌逾 120 點。

投資人將密切注意 Fed 主席鮑威爾的發言，觀察其內容，是否出現偏離漸進升息路線的跡象。

川普日前在推特上「暴走」，接連發文，點名「通俄門」特別檢察官穆勒 (Robert Mueller)，稱調查團隊立場偏頗；外界憂心，川普此舉恐導致白宮出現更多動盪。

上週五，美股三大指數收漲，但總結 1 週仍收黑，道瓊工業指數跌 1.6%，標普 500 指數跌 1%，那斯達克指數跌 1.3%。

週一，歐洲股市方面，歐元區 Stoxx 50 指數下跌 0.74%，德國 DAX 指數下跌 0.94%，法國 CAC 40 指數下跌 0.67%，英國 FTSE 指數下跌 1.28%。

大宗商品方面，黃金期貨價格下跌 0.05%，至每盎司 1,311.60 美元；原油期貨價格下跌 0.34%，至每桶 62.20 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，下跌 0.11%，至 89.70。