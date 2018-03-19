噶瑪蘭公主愛情傳說 星國旅展打頭陣

值得一提的是，宜蘭縣政府這次率旅館、民宿、休閒農場及博物館等觀光業者前進新加坡打頭陣，提前在21日舉辦宣傳活動，配合海灣旅遊年以「宜蘭瘋海洋」為主題，推出宜蘭海洋觀光活動，另有蘭陽舞蹈團詮釋噶瑪蘭公主的淒美愛情傳說。

新加坡「春季旅展」及「革新旅展」即將於23日到25日登場，不僅是重要的年度旅展，也是旅居新加坡的歐美人士旅遊資訊供應站，「台灣館」每年都是吸睛焦點。

觀光局駐新加坡辦事處主任林信任指出，觀光局從去年起以新南向政策為布局主軸，運用美食及在地特色的旅遊元素介紹台灣在地旅遊，今年更以海灣旅遊元素來達到引客及分流的效果。

他表示，新加坡距離台灣約4.5小時飛行時間，不僅航班多、言語通，又有多元化的美食小吃，更有濃濃的人情味和安全便利的旅遊環境，始終是新加坡及東協國家旅人的最愛。

林信任認為，新加坡2017年旅客遊台人數創歷史新高，突破42萬人次，與2016年相較成長超過4.5%，如再配合台北米其林指南最近公布的美食餐飲，台灣美食文化勢必成為這次旅展的最大亮點。

交通部觀光局陸續推出生態旅遊年、小鎮漫遊及脊梁山脈旅遊年等主題，期望國際旅客用不同角度體驗全新的台灣，從本島到離島深入探索台灣之美。今年則是2018海灣旅遊年，盼帶來全新的島嶼旅遊風情。（編輯：高照芬）1070319