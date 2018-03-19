NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈結婚借「靈車」？網友譏「不識貨」轉戰富邦　葉總：蔣智賢尚未融入理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

縮時攝影機廠邑錡去年EPS0.77元 擬配發1元股

鉅亨網2018/03/19 21:01
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

縮時攝影機廠邑錡 (7402-TW) 今 (19) 日董事會通過去年財報稅後純益 1604 萬元，每股純益 0.77 元，同時董事會決議，擬對去年股利配發每股現金股利 0.35 元、股票股利 0.65 元，合計為 1 元。

邑錡去年財報營收 5.13 億元，毛利率 31%，年減 10 個百分點，稅後純益 1604 萬，年衰退 58.24%，每股純益為 0.77 元。獲利衰退的主要原因在匯兌的不利因素。

邑錡去年營收 5.13 億元，年增 25.34%，創新高，其中創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務占整體營收比重分別為 58%、42%。目前邑錡也積極與創新 ODM 客戶及供應商啟動優化管理、調整議價，創造未來整體獲利能力的提升。

邑錡對於第 1 季的營運維持審慎樂觀看法，在創新 ODM 業務方面，目前邑錡積極與一線科技大廠共同研發新款產品，進一步謀取國際知名品牌億元級大型專案新訂單，爭取於上半年陸續出貨。

邑錡表示，隨著國際知名大廠持續加速布局智慧家庭領域，包括近期 Amazon 斥資 11 億美元收購智慧門鈴製造商 Ring，看好全球智慧家庭需求的提升，特別是居家保全領域，將有助於邑錡數位電子貓眼相機的銷售，帶動數位電子貓眼營收比重自 5% 進一步提升至 25% 之目標。另一方面，公司也持續與美、日系國際知名一線品牌大廠洽談智慧家庭應用新產品開發計畫中。

錡錡今年前 2 月營收 6227 萬元，年增 15.81%。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字邑錡headline
美股盤前─Fed利率會議在...陷用戶資料外洩疑雲 臉書盤...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan