大成鋼配股利1.2元 分散進口美國鋼鋁來源

大成鋼表示，受惠去年鋼鐵價格上揚，帶動獲利增加，去年合併營收新台幣644億2463萬元，年增34.92%；稅前純益26億9530萬元，年增165.65%；稅後純益10億8813萬元，年增124.15%，稅後每股盈餘(EPS)1.25元，比2016年的0.61元大幅翻揚。

（中央社記者韋樞台北15日電）不鏽鋼製品大成鋼今天董事會通過去年財報，每股盈餘1.25元，並決議配現金股利0.8元，配股票0.4元。大成鋼表示，美國大成鋼持續分散鋼鋁進口來源，以避開風險。

美國宣布課徵進口鋼鋁重稅後，各國目前搶著和美國協商以爭取豁免。大成鋼指出，大成鋼的美國子公司是通路商，未來會持續分散進貨來源，增加美國當地及受豁免國家採購，也會考慮併購當地生產工廠及評估在美國當地設廠的可能性。

大成鋼預計6月8日在台南市勞工育樂中心舉行股東常會。

大成鋼關係企業大國鋼(8415)今天也通過去年財報，董事會決議分配現金股利每股0.71元，法定盈餘公積、資本公積發放現金每股0.29元，合計1元，以今天收盤價24.7元計算，現金殖利率4.05%。今年股東會預計6月5日在台南市勞工育樂中心舉行。（編輯：李信寬）1070319