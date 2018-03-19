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中央社

陳瑞聰：商用筆電帶動 今年出貨可望小增

中央社2018/03/19 21:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北19日電）仁寶電腦總經理陳瑞聰今天在法人說明會表示，商用筆電出貨量上揚，今年筆電出貨量與去年相較，最糟就是衰退2%至3%，狀況好一點持平，或是出現2%的成長。

陳瑞聰說，去年零組件成本明顯墊高，不但被動元件（MLCC）、塑膠粒上漲，液晶面板更是漲翻天，希望透過今年新接的訂單，反映目前零組件成本，至少能做到由客戶和仁寶共同分擔零組件上漲的成本。

仁寶指出，第4季個人電腦（PC）出貨優於預期，PC占67%、非PC占33%。去年零組件及招工成本偏高，但受惠PC市場回溫，智慧裝置產品有突破進展，所以全年本業獲利依然成長，PC占營收69%、非PC占營收31%。

展望今年第1季，仁寶預期個人電腦（PC）出貨量較去年第4季下滑15%至20%，非PC產品較去年第4季衰退20%至30%，但第2季不論PC或非PC產品，都可望以15%至20%比例回溫，盼非PC產品全年成長20%。

仁寶評估，穿戴式裝置新產品第2季末、第3季可望放量，因現有生產穿戴式裝置的廠區產能不足，將移往其他廠區生產，預計第2季順利完成移轉。

仁寶指出，除為聯想代工生產筆電之外，也與聯想合資成立聯寶，生產筆電，聯想對聯寶持股51%、仁寶持股49%。依契約內容，仁寶可在去年10月1日起將持有聯寶的49%股權賣回給聯想。雙方已就此進行洽談，但最快仍須在3月底聯想公布財報之後，才可依其財務狀況，討論買回聯寶的價格。

仁寶表示，去年全球智慧手機市場低於預期，大幅衰退，主因中國大陸市場飽和，新興市場開發又不如預期；今年手機市場就看印度市場是否從傳統手機跨入智慧手機，5G是大家關注手機的議題，今年底話題十足，但明年才有機會導入。（編輯：林淑媛）1070319

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