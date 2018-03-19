陳瑞聰：商用筆電帶動 今年出貨可望小增

（中央社記者潘智義台北19日電）仁寶電腦總經理陳瑞聰今天在法人說明會表示，商用筆電出貨量上揚，今年筆電出貨量與去年相較，最糟就是衰退2%至3%，狀況好一點持平，或是出現2%的成長。

陳瑞聰說，去年零組件成本明顯墊高，不但被動元件（MLCC）、塑膠粒上漲，液晶面板更是漲翻天，希望透過今年新接的訂單，反映目前零組件成本，至少能做到由客戶和仁寶共同分擔零組件上漲的成本。

仁寶指出，第4季個人電腦（PC）出貨優於預期，PC占67%、非PC占33%。去年零組件及招工成本偏高，但受惠PC市場回溫，智慧裝置產品有突破進展，所以全年本業獲利依然成長，PC占營收69%、非PC占營收31%。