淪為名利場 陸人大代表：取消長江學者稱號

張雄在建議寫道，自1998年中國教育部與香港李嘉誠基金會「為提高中國高等學校學術地位，振興中國高等教育」，共同籌資設立「長江學者」獎勵計畫後，各地各方各種學者頭銜呈「湧現」之態。

澎湃新聞報導，祖籍台北的台灣籍全國人大代表、同濟大學教授張雄向13屆全國人大一次會議，提交關於取消長江學者之類學者稱號評選的建議。

（中央社台北19日電）大陸學術圈諸如長江學者等「山川湖泊」稱號暴增，中國人大代表張雄表示，名目繁多的學者稱號已失去其學術品味，更誘導學術界成為名利場，建議取消學者稱號的評選。

以河川為名的有：黃河、珠江、閩江、紫江、香江、湘江、贛江、錢江、皖江、三峽、龍江、松江、兩江等學者稱號。以山脈命名的有：泰山、黃山、華山、衡山、恆山、嵩山、天山、珠峰、井岡山等學者。

若沒有名山大河可資命名而改採地域者有：綠洲、燕趙、楚天、天府、三秦、三晉、黔靈、八桂、北洋、齊魯、中原、東方、瓊州等學者稱號。初步統計達50多種。

張雄在建議裡指出，不少大學為提升人才評估指標，不惜用百萬年薪挖走兄弟院校「長江學者」或「國家傑青」，造成學校間反目時有發生；對青年學者言，學者稱號是獲取科研資源、高薪酬和行政職位的籌碼，豈敢掉以輕心。

他表示，學術研究須有寬鬆的學術環境，人為設置種種名利學術稱號，誘導學者趨之若鶩，其內涵就是學術大躍進。長此以往，學者稱號越來越多，青年學者的人格、特性和鋒芒也越來越萎縮。

張雄表示，在此氛圍裡，認真教書、埋頭做學問、沒有任何稱號頭銜的青年學者，若無發展空間和寬鬆的學術環境，將會被誘導、熱衷於爭搶學者稱號，使學術界變成名利場，實在令人擔憂。他建議，終止「長江學者」之類學者稱號評選活動。（編輯：林克倫/張淑伶）1070319