美媒：蒲亭連任成功 俄國與西方衝突將惡化

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，蒲亭感謝現場群眾近年來「在非常艱困的情況下」仍然支持他，並帶頭高喊「俄羅斯！俄羅斯！俄羅斯！」

蒲亭（Vladimir Putin）今天在克里姆林宮外廣場登台宣布勝選時，現場的露天音樂會正大肆慶祝他兼併克里米亞（Crimea）屆滿4週年。

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天在大選取得壓倒性勝利，贏得6年任期，也如預期得到他想要的選舉大秀。華盛頓郵報報導，在蒲亭思索下一步的同時，俄國與西方的緊張關係預料將會加劇。

蒲亭在大選前鮮少露面造勢，也未對國內重大改革提出具體計畫，反而是對國人大秀夢幻新軍武。同時，國營電視台也加強報導美國及其盟邦對俄國構成的所謂各式威脅。

這些舉動只為傳達一個訊息：俄國正遭受攻擊，需要強大領袖才能存活。

蒲亭在未來數月籌組新政府時，必須處理菁英執政階級的利益衝突；這些菁英將會激烈競爭卡位，以便在有朝一日到來的後蒲亭時代，保有影響力。

許多分析家指出，隨著高層在內政上的暗鬥持續不斷，蒲亭將會樂見俄國與西方的衝突加劇。

曾任克宮顧問、現以批判蒲亭著稱的巴夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）表示：「這般國內治理制度的崩解，將導致對外事務採取冒險主義，這就是為什麼海外行動只會加劇。」

巴夫洛斯基舉例指出，英國首相梅伊（TheresaMay）迅速指責俄國毒殺前間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal），並激起俄方強硬回應一事，無疑就是對蒲亭送上「選前大禮」。

他表示，英國的反應，激怒了俄國國民，部分原本可能待在家裡的選民決定出門投票。

俄國也較低調威脅要升高敘利亞衝突。俄國在敘利亞衝突中支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad），相關行動導致俄美軍事衝突風險升高。

華盛頓郵報指出，海外衝突升溫有助蒲亭在國內鞏固政權。隨著執政菁英對繼任權的爭奪日漸逼近，蒲亭或許必須走上這條路。

分析家日益認為，蒲亭若企圖延長執政，也不會令人吃驚。他們指出，也許蒲亭會效法中國國家主席習近平，取消任期限制，或接下某種超政治職務，讓自己搖身一變成為類似伊朗最高宗教領袖的國家領導人。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）智庫首席政策專家柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）表示：「執政這麼久的人自然會想要繼續當權。一個兼併了他國一部份的人，根本不會設限。」（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070319