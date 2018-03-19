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中華職棒／蘇緯達關鍵安　兄弟2:1險勝富邦

記者黃建霖／台北報導2018/03/19 21:15
▲蘇緯達。（圖／吳政紘攝）
▲蘇緯達。（圖／吳政紘攝）

中信兄弟和富邦悍將今(19)日在中職官辦熱身賽的最後一場比賽進行交手，雖然前5局被對方王牌羅力壓制，但兄弟打線此役把握機會的能力優秀，靠著蘇緯達在7局下的超前安，最終他們驚險的以2:1擊敗對手。

雙方此役各自派出自家王牌上場先發，也導致前4局形成投手戰。賽格威主投4局僅被敲2支安打，而羅力更可怕，4局僅被打1安，兩人都沒有掉分。

5局上兄弟換上鄭錡鴻上來中繼，富邦也抓準了這個機會展開進攻，先是高國輝敲出二壘安打、上到得點圈，隨後方克偉在兩出局後敲出帶有打點的安打，幫助球隊取得1:0領先。

不過這優勢並沒保持太久，在6局下羅力退場後，接替上場的黃亦志同樣也碰到對方打線的挑戰，王峻杰先敲出二壘安打，接著岳東華點出內野安打，讓跑者攻佔一三壘，下一棒的王威晨又適時擊出高飛犧牲打，讓兄弟將比分追成1:1。

7局下兄弟攻勢再起，張志豪上來就敲出二壘安打，隨後在利用投手的暴投上三壘，一出局後蘇緯達敲出重要安打，替兄弟取得本場首次領先。

兄弟這一戰總共動用6名投手，都有不錯的表現，僅有鄭錡鴻一人丟分；9局上，鄭佳彥上來雖然遇到了一些小麻煩，但好在最終還是順利的抓到3個出局數，讓兄弟以1分差險勝。

此役前5局兄弟受制於羅力的壓制，總共只敲出1支安打、還被三振了8次；但是他們在比賽後段掌握機會的能力不錯，是最終能順利逆轉比賽的關鍵。

而兄弟總教練史耐德在賽後也表示，羅力這一場的狀況非常好，也投得很聰明，會運用各種球路來搶好球數，面對這一種投手要有更好的策略，不能太等球。而自家打線再次役的關鍵打席上，發揮的相當不錯。


▲兄弟投手鄭錡鴻。（圖／吳政紘攝）


▲富邦洋投羅力。（圖／吳政紘攝）

關鍵字羅力中華職棒中信兄弟富邦悍將
愛琴表法網選拔賽　曾之喬給建議洋投登錄搞烏龍　史耐德向聯盟道歉

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