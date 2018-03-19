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中央社

50年後喜相逢 警助美籍女尋得童年保母

中央社2018/03/19 21:10
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）61歲美籍女子陶恩感念幼時台籍保母無微不至照顧，今年3月透過警政署尋人，不到1天就從近300名可能名單中成功找到，雙方50年後再相見，往日美好時光重現，溫馨感人。

警政署防治組警官鍾侑典於3月13日接獲陶恩（Linda Dorn）到署陳情，她自稱全家人約在53年前隨美軍顧問團來台工作、生活，父親特別僱請台籍陳姓保母照顧家中4名兄弟姊妹，但父親在台工作於3年後結束，一家人便返回美國。

陶恩說，返美之後，雙方每年都會書信往返、維繫情感，但因保母不善英文書寫而鮮少回信，使得雙方後來斷了聯繫。

鍾侑典接受中央社訪問時表示，陶恩因有感保母對她幼時無微不至的照顧，讓她擁有溫馨的童年回憶，早於2月12日由子女陪同下，從美國搭機來台自行尋人，卻始終找不到，幸經某次搭乘捷運和台灣旅客聊天時，在對方建議下，於3月13日親赴警政署尋求協助。

「當時一聽到陶恩預定3月20日離台，立即啟動尋人機制」鍾侑典說，在時間壓力下，他和同仁立即透過陶恩提供的舊照片和保母英文名，逐步拼湊並確定中文姓名發音，再依命名慣例確定保母中文名為「陳月嬌」，但光是同名同姓者就多達約300人。

鍾侑典指出，後來是透過舊照片及書信英文地址做進一步比對，受理報案不到20個小時，3月14日中午就幸運找到這名保母，並立即告知陶恩喜訊。

但此時卻出現意外插曲，鍾侑典說，當他致電陳月嬌告知有人跨海尋找她時，現年77歲的陳月嬌誤以為是接到詐騙電話，還偽裝成外傭語氣掛他電話，後來也一直拒接，最後只好請台北市警察局中山分局民權一派出所派員親自登門拜訪，終於成功聯繫上當事人。

由於事隔50年不見，雙方在警方安排下，於3月15日在警政署相見，一起話說當年的美好時光回憶，也順利完成這起跨國協尋任務。

陳月嬌的兒子林智威受訪表示，由於事隔多年，所以高齡母親剛接到警方電話時誤以為是詐騙，後來確定真是陶恩跨海來台尋人，母親也感到意外；當年她因英文不好而和美籍雇主一家人失聯，但仍相當懷念當年相處時光，並讚雇主是很好的一家人。

林智威說，雙方在警政署會面後，媽媽也盡地主之誼帶陶恩一家人遊玩台北，且和陶恩居住在美國各地的家人進行視訊聊天，重拾當年情誼。

相隔50年不見，這起台美尋人案在警政署鍥而不捨下，不到短短20小時就完成任務，堪稱是陳情時代最久遠，卻也是跨國尋人最快速達標案件。（編輯：李錫璋）1070319

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