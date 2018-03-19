網家去年EPS 0.31元近10年新低 不發股利

（中央社記者吳家豪台北19日電）PChome網路家庭今天公布2017年財報，因合併財報的營業費用增加，每股盈餘（EPS）僅新台幣0.31元，創自2008年EPS 1.9元以來、近10年新低，董事會決議不分派股利。

國內電商龍頭網家2017年合併營收達294.15億元、年增約14%，主要受惠於B2C（企業對消費者）網購較去年成長19%，創下歷年新高。

網家發布新聞稿說明，旗下子公司商店街市集因推廣個人賣場服務，2017年增加推銷費用10.12億元，也反應網家合併財報的營業費用增加，故影響2017年獲利表現，網家2017年每股盈餘0.31元。