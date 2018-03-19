網家去年EPS 0.31元近10年新低 不發股利

（中央社記者吳家豪台北19日電）PChome網路家庭今天公布2017年財報，因合併財報的營業費用增加，每股盈餘（EPS）僅新台幣0.31元，創自2008年EPS 1.9元以來、近10年新低，董事會決議不分派股利。
國內電商龍頭網家2017年合併營收達294.15億元、年增約14%，主要受惠於B2C（企業對消費者）網購較去年成長19%，創下歷年新高。
網家發布新聞稿說明，旗下子公司商店街市集因推廣個人賣場服務，2017年增加推銷費用10.12億元，也反應網家合併財報的營業費用增加，故影響2017年獲利表現，網家2017年每股盈餘0.31元。
網家指出，2017年主要為因應台灣網購市場動態，加碼投資旗下商店街個人賣場，取得空前市場規模；個人賣場於一年內創下單月超商寄取貨件次超過千萬次、網路開店店家數逾7萬家，成長動能顯著升溫。
網家進一步表示，看好新電商服務模式的後續發展潛力，商店街個人賣場今年將陸續以多元行銷策略，逐步取代運費補貼服務，並透過支付服務優惠吸引消費者佇足，積極發展其他帶動營收的商業模式。
展望2018年，網家表示，B2C網購事業將持續專注品牌開發、深化新型態消費模式、提供儲值購物服務、持續推動各式商品進駐，創造產品多角化的領先優勢，加上倉儲、物流效能提升，透過結合人工智慧（AI）運用，加速資訊彙整，促進商品銷售效率。
另外，網家將針對電商消費數據，打造完整數位經濟生態系，串流各營運工具，有助推動今年營收增長，持續提供貼近市場需求的電商服務。（編輯：黃國倫）1070319