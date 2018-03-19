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衝VR業績 宏達電Vive升級版開放預購、4/5全

鉅亨網2018/03/19 21:37
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宏達電 (2498-TW) 今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局力道，今 (19) 日宣布年初在美國 CES 展前發表的升級版 Vive Pro 開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨；史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》將在 3 月 29 日上映，可望進一步推升全球 VR 浪潮，新品上市搭上行銷熱，Vive 全力衝刺業績。

宏達電指出，Vive Pro 美國建議售價 799 美元，台灣建議售價為 24988 元，隨著升級版新品開賣，首款虛擬實境 (VR) 解決方案 Vive 則再調價 100 美元，美國售價調整為 499 美元，台灣售價調整為 16800 元。

HTC Vive 美國區總經理 Daniel O’Brien 表示， HTC 向以最高階 VR 平台自許，努力推動 VR 用戶增長，因此，Vive Pro 在開賣的同時，也調降目前 Vive 產品價格，以擴大 VR 的潛在用戶、及開發者夥伴的潛在市場。

宏達電表示，Vive 在 Steam 及 VIVEPORT 平台上擁有超過 3000 款的體驗內容， VIVEPORT 已在超過 60 個國家推出，為娛樂、教育、遊樂場、藝術和文化及企業領域的全球用戶提供頂級體驗。此外，VIVEPORT 訂閱服務提供用戶超過 400 款不同的優質內容選擇。

宏達電在今年的 CES 發表 Vive Pro 及與英特爾合作的 Vive 無線套組，分別預計在上半年及第 3 季開賣，進軍中國 VR 一體機市場的 Vive Focus 已開始出貨，全球首家 Vive 旗艦店也預計第 2 季在深圳開幕，今年在虛擬實境 (VR) 的布局更加積極。

宏達電認為，對 VR 市場來說，預計 3 月 29 日上映的電影《一級玩家》是今年很重要的助攻力道，這部電影由奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏執導，改編自恩斯特克萊恩同名暢銷科幻小說，泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、及 T.J. 米勒主演；馬克勞倫斯與賽門佩吉參與演出，將帶領觀眾進入 VR 世界中。

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