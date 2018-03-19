衝VR業績 宏達電Vive升級版開放預購、4/5全

宏達電 (2498-TW) 今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局力道，今 (19) 日宣布年初在美國 CES 展前發表的升級版 Vive Pro 開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨；史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》將在 3 月 29 日上映，可望進一步推升全球 VR 浪潮，新品上市搭上行銷熱，Vive 全力衝刺業績。

HTC Vive 美國區總經理 Daniel O’Brien 表示， HTC 向以最高階 VR 平台自許，努力推動 VR 用戶增長，因此，Vive Pro 在開賣的同時，也調降目前 Vive 產品價格，以擴大 VR 的潛在用戶、及開發者夥伴的潛在市場。

宏達電表示，Vive 在 Steam 及 VIVEPORT 平台上擁有超過 3000 款的體驗內容， VIVEPORT 已在超過 60 個國家推出，為娛樂、教育、遊樂場、藝術和文化及企業領域的全球用戶提供頂級體驗。此外，VIVEPORT 訂閱服務提供用戶超過 400 款不同的優質內容選擇。

宏達電在今年的 CES 發表 Vive Pro 及與英特爾合作的 Vive 無線套組，分別預計在上半年及第 3 季開賣，進軍中國 VR 一體機市場的 Vive Focus 已開始出貨，全球首家 Vive 旗艦店也預計第 2 季在深圳開幕，今年在虛擬實境 (VR) 的布局更加積極。

宏達電認為，對 VR 市場來說，預計 3 月 29 日上映的電影《一級玩家》是今年很重要的助攻力道，這部電影由奧斯卡最佳導演史蒂芬史匹柏執導，改編自恩斯特克萊恩同名暢銷科幻小說，泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、及 T.J. 米勒主演；馬克勞倫斯與賽門佩吉參與演出，將帶領觀眾進入 VR 世界中。