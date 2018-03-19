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中央社

蒲亭再連任總統 俄國面臨5大經濟挑戰

中央社2018/03/19 21:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄國總統蒲亭贏得第4個總統任期，他勢必得面臨國內經濟疲弱的問題，俄國經濟在2015年至2016年衰退後已經穩定，之後經濟成長率預測多在1%至2%間。

以下是法新社列出的俄國經濟5大挑戰：

★人力短缺

首先是人力缺乏的問題，俄國人口目前約有1億4690萬人，自1991年以來已減少超過500萬人，這是蘇聯垮台後的嚴重人口危機。

在後蘇聯時代出生的首個世代俄國人正進入勞動力市場，但後蘇聯時代的出生率明顯下滑，這可能導致人力短缺並進而抑制經濟成長。

前財政部長古德林（Alexei Kudrin）近來表示：「在未來10到15年內，我們的年輕人會越來越少，擁有新技能的年輕專業人員會很寶貴，例如人際關係、科技、電腦程式設計等技能。」

★退休年齡

第2項挑戰則是退休年齡，俄國法定退休年齡規定女性為55歲，男性為60歲，這是全球最低的門檻之一。

儘管俄國人口減少且國家退休金的金額很低，但國家預算依然背負日益沉重的負擔。

雖然有自由主義者提議將退休年齡逐漸提高至63歲，但退休人士的微薄退休金通常難以維持起碼的生活。

由於退休族群近年來受到物價高漲影響甚鉅，克里姆林宮16日宣布，準備提高養老退休金的措施，讓人民的退休金增長速度超越通膨率。

★吸引投資

第3項挑戰是吸引投資，蒲亭經常在經濟會議上告訴外國投資者，承諾改善受官僚體制和不合理訴訟破壞的俄國商業環境。

宏觀諮詢公司（Macro Advisory）創辦人威佛（Chris Weafer）表示：「俄國需要吸引更多的外國投資，需要創造有利的競爭環境和減少官僚作風。」

克里姆林宮16日指出，已指示俄國總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）和央行總裁納比烏林娜（ElviraNabiullina），在7月15日前制定「行動計畫」以明顯提升投資在俄國經濟所扮演的角色。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）的數據指出，俄國2017年投資增長4.4%，主要來自一次性大型建設計畫。

★經濟多樣化

第4項挑戰是追求經濟模式多樣化，2000年至2008年蒲亭前兩屆總統任期的俄國經濟模式，是透過能源價格高漲推動經濟急速成長。

俄國阿爾法銀行（Alfa Bank）指出：「經濟結構上仍依賴能源商品，這顯然不利於經濟成長的前景。」

為了擺脫這種經濟依賴模式，威佛建議多投資在企業家和小公司，還說俄國應該鼓勵投資「機器人、智慧科技、人工智慧」等產業。

★提升生產力

最後一點則是生產力問題，威佛指出：「俄國經濟效率非常低，部分原因是蘇聯體制留下的問題，部分則因2000年至2013年間，透過石油累積財富讓經濟輕易快速成長。」

「經濟體系存在許多低效率問題，若能解決的話，可以推動經濟強勁成長。」

為了使大型企業現代化，俄國政府已展開多項民營化計畫，但近年來國家在經濟體系的分量實際上獲得進一步提升，這是因為俄國採行了成功的國家資本主義。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1070319

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