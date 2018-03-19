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中央社

熱身賽插曲多 兄弟擊敗悍將拿下2連勝

中央社2018/03/19 21:40
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職官辦熱身賽中信兄弟與富邦悍將隊交手，兩隊先發投手悍將隊羅力、兄弟隊賽格威表現都很亮眼，比賽插曲不斷，兄弟隊後半段搶分，終場以2比1拿下熱身賽2連勝。

今天比賽出現兩段小插曲，兄弟隊5局打算派投手艾迪頓登板，但艾迪頓並沒有在賽前勾選出賽名單中，經過聯盟解釋後，兄弟改由鄭錡鴻接替投球。

5局中場休息，兄弟隊總教練史耐德主動找悍將隊總教練葉君璋，表明因為投手戰力不足，希望熱身賽只打7局，葉君璋表示需要先說服裁判，後來比賽依然打完9局。

悍將隊先發投手羅力，今天先發投5局僅被敲出1支安打，飆出8次三振，官辦熱身賽總計2場出賽，投10局防禦率維持0、表現亮眼；兄弟隊先發投手賽格威今天投4局被敲2支安打，投出4次三振，熱身賽總計2場出賽，投7局無失分，防禦率也是0。

悍將隊5局靠著高國輝、方克偉接連安打拿下第1分，兄弟前5局沒有得分攻勢，6局靠著王峻杰二壘打、失誤、高飛犧牲打拿下追平分，7局再靠著張志豪、蘇緯達接連安打，拿下超前分。

總結官辦熱身賽表現，史耐德表示，春訓的用意就是在此，從每場比賽中學習、一場比一場更好，在正式球季開打前，在守備和投手方面還需要特別加強，「這才是比賽的基礎」。（編輯：劉政權）1070319

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