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中央社

推動新南向 貿協辦形象展組拓銷團

中央社2018/03/19 21:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢今天在馬尼拉表示，政府新南向政策創造許多商機，貿協今年將以「形象展」與「拓銷團」為雙箭頭，繼續為新南向政策衝刺。

莊碩漢在「2018年菲律賓及馬來西亞貿易與布局訪問團」洽談會的場邊向中央社記者說：「新南向政策在總統蔡英文政府的領導之下，替國家帶來很多商機，也為經濟發展作了很大的貢獻。」

他說，台灣2017年與「新南向18國」的貿易成長達14.2%，雙邊貿易額增加到1100億美元，如今這18國在台灣全球總貿易額中所佔比率已直逼22%。

「新南向18國」包括東南亞國家協會（ASEAN）10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲。

莊碩漢表示，新南向政策效益逐步顯現，貿協今年將繼續在新南向國家辦理「台灣形象展」，並從過去的菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼與越南等5國，擴大到印度，把台灣各產業的精品與技術介紹到這些地方。

此外，貿協還會籌組更多拓銷團、考察團與訪問團，到各地推廣台灣具有代表性的產品。

他說，新南向地區經濟發展迅猛，特別是東南亞，非常需要農業、科技方面的協助，也希望進口大量的機械，這些都是台灣的強項，台商若能與掌握行銷通路的當地華商結合，「在東南亞是大有可為」。

莊碩漢目前正帶領27家台灣廠商在菲訪問，他也將參觀旅菲台商及華商的工廠。

訪問團今天除在馬尼拉舉辦第1場洽談會之外，22日還將到菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的家鄉納卯市（Davao）舉辦第2場，之後轉往馬來西亞吉隆坡，繼續東南亞布局之旅。（編輯：郭中翰）1070319

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