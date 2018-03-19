英控俄毒害前間諜 歐盟聲援嚴肅看待

路透社報導，聲明指出這是歐洲70多年來首起俄國研製的軍用級神經毒劑攻擊案例，歐盟對此深感震驚。聲明中並寫道：「任何人在任何情況下使用化學武器，不僅完全令人無法接受，也構成對我們所有人的安全威脅。」

法新社報導，28名歐盟（EU）國家外交部長在布魯塞爾集會並發表聲明表示：「英國政府認定俄羅斯聯邦很可能要負起責任，歐洲聯盟對此極其嚴肅看待。」

（中央社布魯塞爾／莫斯科19日綜合外電報導）歐洲聯盟各國外長今天強烈譴責前俄羅斯間諜在英遭毒害事件，對於倫敦當局認定莫斯科為幕後主使，也極為嚴肅看待；俄方則要求英國提出證據，否則道歉。

「任何這類運用明顯違反「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention, CWC）、違反國際法，並且破壞植基於規則的國際秩序。」

聲明表示，禁止化學武器組織（Organisation forthe Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）將支援相關調查，歐盟樂見英國願意密切配合。

歐盟在這份聲明中，也表達了對英國的無條件聲援與支持。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天抵達布魯塞爾參加會議時表示：「俄羅斯持續否認涉案，理由愈來愈荒唐。這是俄國的典型策略，企圖以謊言和迷惑來隱瞞真相。」

強生也表示：「圍繞在布魯塞爾這張會議桌的國家中，近年幾乎都受過俄國的惡意或破壞行為所影響。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應說：「英國遲早得為這些未經證實的指控負起責任，要不提出相應證據背書，不然就得道歉。」（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070319