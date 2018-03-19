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中央社

宏達電VIVE Pro售價出爐 VIVE再降100

中央社2018/03/19 22:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電今年推出的升級版VR裝置HTC VIVE Pro今天公布售價799美元、台灣售價新台幣2萬4988元，即日起開放預購，將於4月5日全球陸續出貨，而首款VIVE則再調降100美元。

凡於6月3日前購買VIVE Pro即享有6個月免費試用VIVEPORT訂閱服務，每個月可從超過400款的VR內容中任選5款體驗。

宏達電進一步說，6月4日起購買VIVE Pro的消費者，則可享有2個月免費試用VIVEPORT訂閱服務。VIVEPORT訂閱服務於3月22日起將調整月費為8.99美元，台灣地區為新台幣249元；目前的訂閱用戶、及於價錢調整生效日前訂閱的用戶，於今年年底前都能享有原月費6.99美元、新台幣199元。

VIVE Pro擁有雙OLED顯示螢幕，其中畫素較VIVE提升78%，達2880 x 1600的清晰解析度，除了視覺之外，VIVE Pro更擁有內建擴大器的高音質耳機，透過降噪功能，讓使用者感受到沉浸感及身歷其境的音響。

VIVE Pro適用於第一代及第二代的SteamVR追蹤系統，因此目前VIVE的擁有者，僅需升級頭戴式顯示器，仍可持續使用現有的控制器及基地台。

在VR內容部分，VIVE在Steam及VIVEPORT平台上擁有超過3000款的體驗內容，而VIVEPORT已於超過60個國家推出，為娛樂、教育、遊樂場、藝術和文化及企業領域的全球用戶提供體驗。

宏達電今天同時宣布，首款虛擬實境（VR）解決方案VIVE再調價100美元，美國的售價調整為499美元，台灣的售價調整為新台幣1萬6800元。

消費者購買調降售價後的VIVE，仍可享有2個月免費試用VIVEPORT訂閱服務，及獲得一組價值59.99美元（台灣建議售價新台幣1830元）的VR應用內容「異塵餘生 4 VR」遊戲兌換代碼。（編輯：楊玫寧）1070319

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