英脫歐達過渡期共識 愛爾蘭不設硬邊界

英國首相梅伊（Theresa May）幾週前才表示，這項保障措施不僅「沒一個英國首相可能同意」，還侵犯英國的憲法完整性，更會在北愛爾蘭與英國其餘地區間劃下實際邊界。

根據歐盟對愛爾蘭邊界定位提出的「保障」措施，若無更好辦法，英屬北愛爾蘭將在英國脫歐後留在歐盟關稅同盟內。

法新社報導，英國脫歐事務歐盟（EU）談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示：「我們今天達成共識，保障（backstop）措施必須構成退出協議法律條文的一部分。」

（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）英國與歐洲聯盟今天對愛爾蘭邊界問題達成共識，納入「保障」辦法，確保北愛與愛爾蘭共和國間不會存在硬邊界；另外，雙邊也就將近兩年的脫歐過渡期安排達成協議。

巴尼耶表示，雙邊也就為期近兩年的脫歐過渡期安排達成指標性協議。

巴尼耶與英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）經過「密集」談判後在記者會上表示：「我們已就過渡期達成共識。」

根據雙方提出的新版退出協議，過渡期將從英國2019年3月29日脫離歐盟起算，直到2020年12月31日結束。

巴尼耶說：「在那段期間，英國將不再參與歐盟決策過程，因為在那個日期以後，英國就不再是歐盟成員國。」

「然而，英國將持續享有單一市場和關稅同盟的好處與優勢，因此也將和所有會員國一樣，需要遵守歐盟規範。」

戴維斯則在記者會上表示，過渡期協議「提供英國和歐盟各地企業、公民所需的確定性」。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070319