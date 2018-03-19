俄媒：西方排擠俄羅斯 助蒲亭大勝

法新社報導，挺蒲亭的俄羅斯八卦報紙「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda）今天標題寫道：「這是場絕對的勝利，對手完全被擊倒。」報導還說，選舉結果對西方是「一大痛擊」，「我們的西方『夥伴』最害怕的惡夢已成真」。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天以壓倒性得票率贏得連任，俄國媒體今天報導，由於蒲亭與西方對峙加劇，使得他拉開與對手差距。俄國自由派媒體則對蒲亭的政治壓制表達憂懼。

分析家指出，莫斯科因連串問題遭到國際孤立，刺激俄羅斯人團結。例如俄羅斯因禁藥問題，被判禁止參加奧運比賽；以及俄國雙面間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國遭下毒的事件。

俄國「獨立報」（Nezavisimaya Gazeta）報導，俄羅斯政治分析家穆辛（Alexei Mukhin）評估，西方勢力「持續排擠我國」的事實，令這次總統大選投票率提高5到10個百分點。

一些俄羅斯報紙還說，蒲亭最主要批評者納瓦尼（Alexei Navalny）呼籲抵制選舉，卻產生反效果。「獨立報」便表示，納瓦尼杯葛選舉的宣傳活動，「甚至連有反抗思想的民眾」都與他疏離。

「共青團真理報」也報導，選舉結果令納瓦尼頓失依靠，他大力宣傳監督投票，想辦法揭發選舉舞弊，卻無法證明蒲亭缺乏全國支持。。

「新聞報」等自由派媒體則聚焦於「2024年的問題」。按照目前俄羅斯憲法，蒲亭屆時無法繼續連任。

「新聞報」表示，未來6年感覺不像蒲亭掌權最後時期，「要不他交棒給預備的接班人，要不他修改憲法繼續保有權力」。因此報導認為，蒲亭接下來面臨「風險」。

俄羅斯工商日報FM廣播電台（Kommersant FM）的記者庫奇（Stanislav Kucher）甚至更極端，力勸俄羅斯人移民。他說：「我警告你們，權力垂直集中已成事實，且會持續一段長時間。…現在真的是移民的理想時刻，至少未來6年情勢明顯。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070319