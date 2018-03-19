NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈扯！超商這款綠茶破百元　驚呆網友穿「胸墊金塊」闖關　台女日本遭逮理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

羅力熱身賽5局飆8K 悍將隊準備好了

中央社2018/03/19 22:36
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與中信兄弟隊交手，先發投手羅力5局飆8K、表現亮眼，野手張正偉、蔣智賢打擊沒有發揮；對於球隊近況，總教練葉君璋表示，基本上準備好了。

悍將隊官辦熱身賽最終戰與兄弟隊交手，派出王牌投手羅力先發，羅力也投出預期好表現，先發5局僅被敲出1支安打，投出8次三振、無失分；兄弟隊總教練史耐德稱讚，羅力表現的很好，有效運用各種球路，也都能先搶到好球數。

史耐德也提到，面對像羅力這樣優秀的投手，打者必須要有更好的策略，不能只是等球，這也是從今天交手經驗中可以學習到的東西。

悍將隊今天先發打序中排入張正偉和蔣智賢，兩人面對前東家都表示沒有太多的想法，張正偉今天4打數敲出1支安打，蔣智賢打擊依舊沒有發揮，4打數沒有安打表現，賽後官辦熱身賽打擊率1成18。

對於蔣智賢的狀況，富邦悍將總教練葉君璋表示，雖然熱身賽成績看起來不理想，但真正重要的是球季賽的表現，雖然蔣智賢與悍將隊陣中許多球員原本就都熟識，但每個人融入新環境的速度都不太一樣，希望他能在球季開始前調整好。

總結目前為止球隊狀況，葉君璋表示，球隊基本上已經準備好了，就等球季開打，官辦熱身賽的用意，本來就是要藉此了解球員的身體調整狀況。（編輯：陳清芳）1070319

美再傳槍枝意外 9歲男童搶...勝空手道歐錦賽金牌 文姿云...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan