羅力熱身賽5局飆8K 悍將隊準備好了

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與中信兄弟隊交手，先發投手羅力5局飆8K、表現亮眼，野手張正偉、蔣智賢打擊沒有發揮；對於球隊近況，總教練葉君璋表示，基本上準備好了。

悍將隊官辦熱身賽最終戰與兄弟隊交手，派出王牌投手羅力先發，羅力也投出預期好表現，先發5局僅被敲出1支安打，投出8次三振、無失分；兄弟隊總教練史耐德稱讚，羅力表現的很好，有效運用各種球路，也都能先搶到好球數。

史耐德也提到，面對像羅力這樣優秀的投手，打者必須要有更好的策略，不能只是等球，這也是從今天交手經驗中可以學習到的東西。