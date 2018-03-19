確保防災應變 北市進行貓纜事故演練

（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市年度災害防救演習接力登場，台北市消防局表示，為驗證蝶戀花遊覽車事件災後檢討修正，今天針對重大陸上交通事故及貓纜進行災防演練，確保防災應變機制順利運作。

消防局今天發布新聞稿表示，北市去年2月發生國道5號蝶戀花旅行社遊覽車翻覆的重大交通事故，造成多人死傷，當時雖在最短時間內完成傷者後送及尋獲所有罹難者的任務，但救災過程仍有相關環節必需精進，災後檢討也修正多項標準作業程序。

為驗證上述相關應變機制，消防局說，北市今年度一系列防災演習中，將如何妥善應變處置交通事故災害及貓纜異常事故等人為災害列為重點項目之一，並於今天下午在台北市立動物園堤外停車場舉辦重大交通事故演練。