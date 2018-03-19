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中央社

勝空手道歐錦賽金牌 文姿云奪今年首金

中央社2018/03/19 22:39
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者李晉緯台北19日電）台灣空手道「小清新」文姿云18日在空手道1級頂級聯賽鹿特丹站，以3比1擊敗去年歐錦賽金牌得主葉坎，拿下她在今年的首面金牌。

世界空手道聯盟（WKF）空手道1級頂級聯賽，共有巴黎（法國）、杜拜（阿拉伯聯合大公國）、鹿特丹（荷蘭）、拉巴特（摩洛哥）、伊斯坦堡（土耳其）、巴林（巴林）、東京（日本）等站。

世界排名第3的文姿云18日在女子55公斤級賽事，以3比1擊敗世界排名第6、2017年歐洲錦標賽金牌得主土耳其女將葉坎（Tuba Yakan），奪得她今年的首面金牌。

帶著腳踝的不適一路晉級到金牌戰，文姿云告訴中央社記者，這是她和葉坎第二度交手，賽前她沒有太多的想法，僅專注在熱身，希望能把身體完全熱開，在比賽時才能把速度、反應做出來。

文姿云提到，她在杜拜的比賽後，針對不擅面對速度型選手的缺點做加強，這次金牌戰前她有與教練商討戰術，但教練對她充滿信心，只交代她在場上要專心、要注意好距離，「剩下的自由發揮」，金牌戰她在場上也確實夠冷靜，才能擊敗對手奪下金牌。

拿下個人今年的首面金牌，文姿云今天啟程回台，接下來將在4月初參加摩洛哥的比賽。

在獻身空手道教學逾40年的教練蘇尚志指導下，文姿云的世界排名在去年曾攀上第一。她對重返世界第一的目標表示，教練有不斷提醒她不要去想這個問題，並叮嚀她專心在場上就好，平時她雖然難免會在意，在上了場就只專注在與對手的對戰，不會多想其他的事。

蘇尚志是台灣首批學習空手道者，因為對空手道的熱愛，一路堅持教學、扎根基層，日前當選中華民國空手道協會理事長。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070319

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