臉書個資遭大規模擷取 歐盟要求臉書說明

（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）歐洲聯盟官員喬霍瓦表示，有媒體報導美國總統川普競選團隊，曾聘用的資料分析公司不當擷取5000萬筆臉書用戶個資，此行徑「令人震驚」，她將要求臉書公司做出說明。

法新社報導，歐盟主管司法事務執委喬霍瓦（VeraJourova）表示，她本週出訪美國期間，將要求臉書公司（Facebook）針對紐約時報和英國觀察家報（TheObserver）的報導做出說明。

據紐約時報和觀察家報的報導，川普（DonaldTrump）2016年總統競選團隊聘用的資料分析公司「劍橋分析（Cambridge Analytica），曾擷取5000萬筆臉書用戶個資，供協助設計程式來預測和影響選民的投票選擇。