HBL／天下沒有白吃的午餐　林正神回覆黃萬隆：白目

林正因為回憶起練球辛酸而在奪冠後真性情爆哭，連他的姊姊林蝶、學長高國豪都模仿他爆哭影片，不過他自己卻不在意，笑說那是不做作的自然表現，更自嘲說，「影片不用存，在網路上隨便查都有吧。」

剛達成HBL男子高中籃球二連霸的松山高中，今(19)日受邀出席電影《一級玩家》 首映會，卸下球場上的嚴肅全隊難得一派輕鬆，總教練黃萬隆還加碼爆料，和冠軍戰一哭成名的當家中鋒「正哥」林正平時相處的趣事，直說他白目。

對於爆哭，黃萬隆笑說，「他哭完應該很後悔。」不過當然也有安慰他不要再哭了，但還是會「繼續釘他，要學長的樣子去帶學弟，這是松山的傳承傳統。」

而鬼靈精怪的林正也時常惹得嚴師黃萬隆又好氣又好笑，黃萬隆透露有次訓練完他告訴林正「天下沒有白吃的午餐」想要激勵林正，但離開後林正和同學抱怨，最後傳回黃萬隆耳中，「沒有午餐，那我有早餐、早午餐可以吃。」

松山之後會以8強賽第1的身分參與沖繩杯，及代表地主冠軍隊打國際邀請賽，黃萬隆表示冠軍賽隔天就繼續開始重訓，沒有休息，減量慢慢增加3名高三球員林正、莊家誠和楊承翰也會出賽磨練磨練。

即將要畢業的林正也給學弟5字箴言，「多苦都要吃下。」至於未來大學選擇出國或是留在台灣，林正僅表示順其自然。



▲松山高中男籃隊19日受邀出席電影《一級玩家》 首映會。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.19）