俄總統蒲亭連任 德國反應冷淡

（中央社記者林育立柏林19日專電）俄羅斯總統蒲亭高票連任，不過德國政府反應冷淡，總理梅克爾甚至不願公開祝賀，顯示西方與俄國的緊張關係絲毫沒有緩解的跡象。

梅克爾的發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天表示，梅克爾「已獲悉」俄羅斯的選舉結果，她「很快」就會寫信向他道賀，信的內容包括雙邊關係的挑戰，例如烏克蘭和敘利亞的衝突。

德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）接受「畫報」（Bild）網站訪問時則明白指出，最近這幾年蒲亭不斷挑釁和挑起衝突，俄國如果繼續維持侵略性，德國就必須抵抗，「蒲亭不是敵人，但也早就不是夥伴。」