蒲亭4度任總統 陸恭賀德質疑選舉公平性

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人表示，梅克爾祝賀蒲亭當選，同時也提出雙方關係面臨挑戰。

官方新華社報導，當前中俄全面戰略協作夥伴關係正處於歷史最高水準，建立新國際關係的典範。中方願意和俄方合作，持續推動中俄關係至更高水準。

法新社報導，甫獲人大會議一致通過當選連任國家主席的習近平今天表示，北京願意和莫斯科合作。

（中央社巴黎19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭昨天順利當選連任，中國大陸旋即表達祝賀之意，同時表示將推動雙方關係至「最高水準」；德國則質疑這次大選的公平性，同時警告莫斯當局是難以對付的夥伴。

從俄國政治到烏克蘭和敘利亞的衝突，柏林和莫斯科在很多議題方面，有不同的意見。

「儘管如此，持續和俄羅斯領導人接觸，對我們來說很重要。」

日本外務省表示，日本首相安倍晉三恭賀俄羅斯總統蒲亭連任成功，雙方領袖同意攜手合作，以達成北韓非核化。

日本外務省發表聲明指出，雙方領袖確認在美國總統川普會見北韓領導人金正恩前，在「實現北韓非核化」上密切合作。

外務省表示，安倍和蒲亭也談到雙方在爭議島嶼上的共同經濟活動，以及對前日本島嶼島民的「人道措施」。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）祝賀蒲亭決定性勝選，並誓言加強雙方關係。

羅哈尼說：「我相信在您的新任期，我們兩國間關係將有更進一步的發展。」

伊俄近年來強化雙方關係，並提供敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）軍事和資金上的援助。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El Sisi）也對蒲亭當選，表達恭賀之意。

根據聲明稿：「（塞西）讚揚兩國共同且渴望強化的戰略關係，以實現兩國人民的利益。」

和俄國關係密切的法國極右派民族陣線（NationalFront）則發表聲明，呼籲歐洲聯盟重新考量與俄國的欠佳關係。

民族陣線聲明表示，蒲亭連任後，歐盟首先要重新考慮結束對莫斯科採取的荒謬且反效果的勒索、威脅和制裁。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070319