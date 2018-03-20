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別低估過敏的嚴重性　一旦誘發　孩子恐成氣喘兒！

記者林雁茹／綜合報導2018/03/20 13:00
▲義大醫院兒童醫學部新生兒科主治醫師楊生湳。（圖／醫師提供）
▲義大醫院兒童醫學部新生兒科主治醫師楊生湳。（圖／醫師提供）

天氣變化大，門診增加許多過敏兒，除孩子因症狀發作苦不堪言，家長也顯得心力交瘁。根據台中市中醫師公會鼻過敏防治委員會彙整學術2017年調查資料指出，因空汙嚴重，學童過敏性鼻炎盛行率30年內暴增10倍，提升到兩人中有一人是過敏兒。然而，若誘發過敏，未來竟有8成機率演變成氣喘，很多家長會問，究竟是什麼原因呢？

隨著寶寶年齡增長，接觸到的環境增加，過敏也會因為受侵襲的器官不同，表現不同症狀。從一歲前的異位性皮膚炎、過敏性腸胃炎，到一歲後的過敏性鼻炎等，稱作「過敏進行曲」。臨床發現，幼兒期出現初期過敏症狀者，受到體質及外在刺激增加影響，就很難再回到完全健康狀態。高達80%幼兒還可能演變為家長最害怕的過敏症狀－氣喘，一輩子為了擔心發作而提心吊膽，顯見提前透過飲食打底，預防過敏的工作，不容小覷！

預防過敏　3歲前飲食是關鍵！

許多家長以為，預防過敏只要定期除濕或做好環境清潔，就可高枕無憂。提醒爸媽，重視「清潔環境」沒有錯，但只做對一半！不然為什麼同樣環境下，有人過敏，有人卻好端端的？關鍵就在於「體質」！而體質就要靠飲食由內而外調整，才能打好底子！建議家長務必把握3歲前黃金期，為孩子慎選飲食，才是預防根本！

母乳的優點眾所皆知，含有多種抗體及營養素，可增加抵抗力，降低過敏發生的機會，建議寶寶飲食以母乳為優先。一歲後，雖已開始攝取副食品，但奶類仍是重要的營養來源。鑒於幼兒的腸胃功能與防衛機制尚未發育成熟，建議以水解技術製成的「部分水解蛋白配方」銜接，它將容易引起刺激的大分子蛋白質，分解成小分子，提供少量多元的刺激，訓練寶寶腸道的耐受性，也給予寶寶成長所需的營養，由內而外持續調整體質。早期部分水解配方的產品並不多，現在幾乎各家廠商都有，不過提醒家長，每家的技術都不大一樣，在調整寶寶體質上也有不同的效果，楊醫師建議挑選具有大規模實證的品牌，長時間的追蹤成果，更有公信力。

兒科醫師親身經驗：一歲後銜接母乳採「部分水解蛋白配方」打底

義大醫院兒童醫學部新生兒科主治醫師楊生湳指出，其實很家長都深知預防過敏的重要性，從寶貝出生開始，幾乎都讓他們喝母奶，一歲後再以「部分水解蛋白配方」銜接。他們的孩子都成長得很健康，成長曲線十分良好，也沒有過敏問題。再次呼籲家長，孩子的健康只有一次，即早預防，避免孩子受過敏所苦。

**有過敏家族史的寶寶，家長要格外小心。但不管家族有無過敏史，建議提前尋求兒科醫師飲食建議**

關鍵字過敏兒空汙氣喘母乳
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