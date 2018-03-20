投資房產有要點　2018最夯投資地點在這裡

根據新台灣國策智庫調查，台中市連續兩年在台灣「宜居城市」中排名第一。而今年更是台中建設利多年，台中捷運綠線、三井購物中心、台中軟體園區、潭子聯合辦公大樓等，都將在今年陸續啟用，在交通開發帶動之下，加上人口持續移入，勢必帶動投資買氣。
中信房屋北屯崇德加盟店王曉婷店長表示，近來受到建設、交通興建影響，人口遷入台中意願增強，統計資料顯示， 2012 年至 2017 年台中人口由 268 萬人增長至 278 萬人，成長 10 萬人口，可說是相當可觀。
王曉婷指出，台中交通日益便利，林佳龍市長推動台中搭公車「 10 公里免費」，捷運綠線年底即將試營運，紅線、藍線也跟著計畫進行當中，捷運沿線 1 公里範圍內不動產將成黃金地段。另外，乘捷運從台中北屯區至烏日高鐵站， 16.7 公里的路程僅需耗時 25 分鐘，縮短不少通勤時間，烏日也將成為台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的黃金點。
王曉婷提到，除交通因素之外，台中的重大建設也陸續興建，其中包含年底即將開幕的「三井 Outlet 購物中心」，占地 18 公頃，交通結合了清水高美溼地、台中港、清泉崗； 7 月即將開幕的「軟體園區」，將有 115 家公司進駐， 5000 個就業機會名額，創造出 200 億產值；「潭子聯合辦公大樓」占地 1.9 公頃，可容納上千人；另外，為迎接年底 11 月 3 日即將在后里舉辦的「 2018 世界花卉博覽會」，推動「台中之心」計畫，以人行步道、自行車道串連 7 園道及 7 座公園，藉此帶動商機。
王曉婷補充道，台中市府將打造 1 條山手線（大甲至后里，連接山線與海線鐵路）、 2 大國際港、 3 個副都心（豐原、烏日、海線雙港），透過良好的交通建設解決邊緣化問題，並帶動區域發展。烏日副都心更擴大高鐵門戶區，推動軌道橋梁公共建設串聯彰化，建構「中彰共同生活圈」。
面對台中各大交通系統、建設興起，帶動商機、就業機會增加，人口不斷移入，若要投資台中房地產，王曉婷認為目前以捷運綠線周邊 1 公里範圍內最為理想，因地理位置優越，房價目前呈上漲趨勢。