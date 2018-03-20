投資房產有要點　2018最夯投資地點在這裡

根據新台灣國策智庫調查，台中市連續兩年在台灣「宜居城市」中排名第一。而今年更是台中建設利多年，台中捷運綠線、三井購物中心、台中軟體園區、潭子聯合辦公大樓等，都將在今年陸續啟用，在交通開發帶動之下，加上人口持續移入，勢必帶動投資買氣。

中信房屋北屯崇德加盟店王曉婷店長表示，近來受到建設、交通興建影響，人口遷入台中意願增強，統計資料顯示， 2012 年至 2017 年台中人口由 268 萬人增長至 278 萬人，成長 10 萬人口，可說是相當可觀。

王曉婷指出，台中交通日益便利，林佳龍市長推動台中搭公車「 10 公里免費」，捷運綠線年底即將試營運，紅線、藍線也跟著計畫進行當中，捷運沿線 1 公里範圍內不動產將成黃金地段。另外，乘捷運從台中北屯區至烏日高鐵站， 16.7 公里的路程僅需耗時 25 分鐘，縮短不少通勤時間，烏日也將成為台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的黃金點。