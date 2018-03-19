思索深澳／燃煤電廠　台電不得不的選擇？

徐嶔煌說，要規畫一個電廠，不是突然生出來的，也不是一、兩年就可以完成的事情，台電的作法，會先評估台灣的產業，和未來幾年用電量的需求，台灣當初選的產業都很耗電，像是台積電的一個 7 奈米廠，就比花東的發電量還大，因為台積電有個設備叫做「極紫外光機」，更不用說還有 5 奈米跟 3 奈米，它的耗電量只會更大。

深澳燃煤電廠環評闖關，引發社會極大爭議，財經專家徐嶔煌19日接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，選擇深澳燃煤電廠，相信這是台電不得不做的選擇，他也曾赴日本的大崎電廠去看過所謂「乾淨的媒」，他對政府始終對這塊講不清楚，最後流於口水戰，感到百思不得其解。

徐嶔煌指出，一家台積電就這麼吃電，而面板廠也很吃電，像友達、群創、中鋼都很吃電，股王大立光要擴廠，用電也會增加，所以台灣這幾年工業用電的需求會很可觀，台電當然要及早規畫。

徐嶔煌表示，台電在做決策的時候，先決條件是「民進黨因為非核家園，不要核電」這個大框架，在這樣的條件下，台電能做的選擇就很有限，只能在核能以外做選擇，包括火力、風力、太陽能這些綠能上，但這些綠能很多又有季節性的問題，比如說風力發電，在夏天時量就比較少，沒那麼穩定，但又不可能叫企業輪流用電 。

徐嶔煌說，火力發電相對來說是最穩定的，火力發電又分燃煤和天然氣，天然氣雖然相對汙染低，不過問題出在天然氣要拉管線，像台電當初所提的案子要通過基隆，對民眾來說，害怕一個不定時炸彈，哪天發生像高雄氣爆事件怎麼辦？所以選擇天然氣有一定的風險成本在，最後才會選擇用煤炭。

徐嶔煌指出，但選擇煤炭問題又來了，大家爭執點在於，煤炭的汙染比天然氣多很多，不過當台電只剩煤炭這個選項時，它就必須作文章告訴民眾說，處理過的煤炭，像把硫等汙染的成分降低，所以行政院才會說是「乾淨的煤」，再加上超超臨界技術，讓它發電的效能增加，降低民眾對煤炭發電汙染的恐慌。

徐嶔煌說，所以對台電來說，選擇深澳燃煤電廠，是為了配合電力和產業發展下，不得不做的選擇，而他相信對詹順貴來說，雖然他是環保署副署長，但也必須兼顧產業需求，相信詹也看到煤炭是經過處理的。徐嶔煌更指出，他也曾赴日本的大崎電廠去看過所謂「乾淨的媒」，他對政府始終對這塊講不清楚，最後流於口水戰，感到百思不得其解。

徐嶔煌表示，另外一個關鍵問題是，基隆的協和火力發電廠，將在 2019 到 2024 年逐步除役，北部不可能沒有新的電廠來銜接，現在已經有很多電是由南往北送，北部必須要有支撐的電廠在，所以一定要把深澳加進來，不然發電量會不夠。

徐嶔煌說，最後問題的源頭，還是要回到「為什麼政府要一口咬定核電是不安全的？」這也是擁核人士質疑的，為什麼放著乾淨、安全的核能不用？

徐嶔煌指出，如果政府的大架構是不要核電、又要確保產業用電，因為行政院長賴清德要創造就業，為了解決這個問題，就必須把論述講清楚，面對該被罵的事情。

徐嶔煌說，其實政府發展綠能都有在做，像台中、苗栗、彰化外海，離岸風電都發展得很成功，而且規模都很大，但綠能發展沒那麼快，只靠綠能也不能真正解決發電問題，現在綠能可以發電，但儲存量不夠，這些都需要時間，等儲電設備成熟，確認建制完成後，才能將發電的重責大任交給綠能。

徐嶔煌強調，在「綠能發電建制完全、儲電設備成熟、量足以負擔汙染能源的發電量」，這三個條件都完備後，才能放心交給綠能，而在那天到來之前，他坦言不要核電、又不要汙染、又不缺電，不可能的，這也是政府要認清現實，向民眾交代的任務。