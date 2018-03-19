金剛猩猩抵荷蘭 園方護送展開新生活

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」已經抵達荷蘭，雖然長途飛行但牠情況不錯，在動物園人員護送下轉往新家靈長類動物園，展開在荷蘭的新生活。

「寶寶」在台北市立動物園工作人員護送下，今天一早抵達荷蘭史基浦機場，駐荷蘭代表處同仁也前往「接機」，隨後在台、荷動物園人員一路護送下，前往荷蘭中部的阿培浩爾靈長類公園（Apenheul PrimatePark），牠將取代原來銀背金剛猩猩男主人位置，練習如何帶領多隻母金剛猩猩群體，建立自己的家庭。

根據台北市立動物園隨行人士表示，雖然「寶寶」長途飛行，但情況不錯，園方開始餵食。