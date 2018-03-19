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貴金屬盤後─美股美元走跌 提振黃金吸引力 金價收高

鉅亨網2018/03/20 03:55
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週一交易，黃金期貨價格上漲，收復前一交易日的跌幅，係因美元指數下降，且美股主要指數下跌，提振投資者對貴金屬的興趣。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「黃金最終獲得一些避險需求。」他預期這個漲勢會隨著股市疲弱而持續下去。

「阻止黃金繼續突破價格的是週三 FOMC 會議以及 Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）頭一次的記者會。」他補充，市場多數焦點仍在這週三 Fed 記者會的聲明和語氣。

Fed 會議將於週三結束，普遍預期主要利率會調升，比較不確定的是，Fed 接下來隨著政策緊縮，其升息速度會多快，而這週的升息已經反映在價格上了。

4 月黃金上漲 5.50 美元或 0.4%，收每盎司 1317.80 美元。上周五 0.4% 收在每盎司 1312.30 美元，達 3 月 1 日以來最低點，上週跌幅 0.9%，創 2 月 23 日以降最大單週跌幅。

ICE 美元指數下降 0.5% 至 89.81。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「美國預期升息，這被認為是推升美元需求的主要催化劑，但同時白宮政局的不穩定性，以及擔憂川普總統貿易政策恐負面衝擊美國經濟，這些被視為美元需求的主要危機。」

「美元仍被複雜的基本面問題推動，本週美元仍有波動的空間。」

本月，投資者一直擔心全球貿易戰爆發，因為川普政府對中美貿易採了鷹派立場，又對進口鋼鐵和鋁加了關稅，這有助於收斂近期黃金市場的下跌空間。

同時，美股大跌，科技股領跌，因 Facebook (臉書) (FB-US) 重挫，這有助於提升黃金的投資吸引力。

其他金屬交易：

5 月白銀上漲  0.3%，收每盎司 16.325 美元，根據 FactSet，上週跌幅近 2%。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 持平。SPDR Gold Shares 上漲 0.3%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 上漲 0.3%。

5 月銅下跌 0.8% 至每磅 3.082 美元，上週跌 0.9%。

4 月白金上漲 0.4% 至每盎司 954.40 美元，上週跌 1.5%。6 月鈀金下跌 0.1% 至每盎司 987.40 美元，上週上漲 0.2%。

 

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