貴金屬盤後─美股美元走跌 提振黃金吸引力 金價收高

週一交易，黃金期貨價格上漲，收復前一交易日的跌幅，係因美元指數下降，且美股主要指數下跌，提振投資者對貴金屬的興趣。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「黃金最終獲得一些避險需求。」他預期這個漲勢會隨著股市疲弱而持續下去。

「阻止黃金繼續突破價格的是週三 FOMC 會議以及 Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）頭一次的記者會。」他補充，市場多數焦點仍在這週三 Fed 記者會的聲明和語氣。

Fed 會議將於週三結束，普遍預期主要利率會調升，比較不確定的是，Fed 接下來隨著政策緊縮，其升息速度會多快，而這週的升息已經反映在價格上了。