能源盤後─油價隨美股收低 但沙國伊朗關係緊張收斂跌

4 月 WTI 原油下跌 28 美分或 0.4%，收每桶 62.06 美元，上週五油價收在 62.34 美元，創 3 月 6 日以來最高收盤價，上週升幅 0.5% 或每桶 30 美分。

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 表示，「中東和委內瑞拉的地緣政治紛爭，以及俄國和沙國聲明允諾減產，這些有助於為目前油價跌勢設樓地板。」

然而，沙烏地阿拉伯和伊朗之間的緊張關係，以及對委內瑞拉原油產量的擔憂有助於限制由價跌幅。原油期貨上週五大漲，係因沙國王儲 Mohammed bin Salman 表示，如果勁敵伊朗發展核武，那沙國也會發展核武。

週一交易，原油期貨收低，美國油價隨著美股大跌而下降，幾乎吐回上週漲幅。

5 月 Brent 原油下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 66.05 美元，上週五收在每桶 66.21 美元，創本月迄今最高收盤價。

沙國和伊朗之間的緊張局勢，有破壞全球供應的潛在性，因此支撐油價。沙國王儲本週訪美，可能會有更多新聞，因為川普政府可能會呼籲重新審視伊朗核協。川普向歐洲領導者表示，他們必須「修正這協議內可怕的錯誤」，否則美國將拒絕延長伊朗制裁的暫停期間。

據路透社報導，針對伊朗的導彈計劃及其在敘利亞戰爭中的角色，英國、法國和德國已對伊朗提出新的歐盟制裁，以挽救該協議。

委內瑞拉方面，根據 IEA，委內瑞拉 2 月份產量降至每日 1.55 萬桶，月減 6 萬桶，同時也較一年前同期下降 54 萬桶。

川普政府週一宣布，將禁止美國公民和機構使用委內瑞拉的數字貨幣。委內瑞拉去年 12 月初推出一款叫「petro」的數字貨幣，背後支撐力即石油和天然氣的儲備量。

除了地緣政治的爭議以外，交易者也一直關切美國頁岩油產量的上升。

Baker Hughes 週五報導稱，美國石油鑽井平台在最近一週的鑽井油機數量增加了 4 架，達到 800 架。上周石油鑽機數量減少了 4 架。

Commerzbank 分析師表示，「以現在油價水準，鑽井活動亦即美國石油產量可能會進一步增加。」

其他交易

4 月汽油下跌 1.1% 收每加侖 1.925 美元，上週收高 2.2%。 4 月熱燃油下跌 0.3% 至每加侖 1.907 美元，上週漲幅 1.3%。

4 月天然氣下跌 1.4% 至每 Btu 2.651 美元，上週收低 1.6%。