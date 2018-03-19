NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈燃煤問題解決之道　竟是重啟核電？扯！超商這款綠茶破百元　驚呆網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

能源盤後─油價隨美股收低 但沙國伊朗關係緊張收斂跌

鉅亨網2018/03/20 04:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

週一交易，原油期貨收低，美國油價隨著美股大跌而下降，幾乎吐回上週漲幅。

然而，沙烏地阿拉伯和伊朗之間的緊張關係，以及對委內瑞拉原油產量的擔憂有助於限制由價跌幅。原油期貨上週五大漲，係因沙國王儲 Mohammed bin Salman 表示，如果勁敵伊朗發展核武，那沙國也會發展核武。

Edward Jones 資深能源分析師 Brian Youngberg 表示，「中東和委內瑞拉的地緣政治紛爭，以及俄國和沙國聲明允諾減產，這些有助於為目前油價跌勢設樓地板。」

4 月 WTI 原油下跌  28 美分或 0.4%，收每桶 62.06 美元，上週五油價收在 62.34 美元，創 3 月 6 日以來最高收盤價，上週升幅 0.5% 或每桶 30 美分。

5 月 Brent 原油下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 66.05 美元，上週五收在每桶 66.21 美元，創本月迄今最高收盤價。

沙國和伊朗之間的緊張局勢，有破壞全球供應的潛在性，因此支撐油價。沙國王儲本週訪美，可能會有更多新聞，因為川普政府可能會呼籲重新審視伊朗核協。川普向歐洲領導者表示，他們必須「修正這協議內可怕的錯誤」，否則美國將拒絕延長伊朗制裁的暫停期間。

據路透社報導，針對伊朗的導彈計劃及其在敘利亞戰爭中的角色，英國、法國和德國已對伊朗提出新的歐盟制裁，以挽救該協議。

委內瑞拉方面，根據 IEA，委內瑞拉 2 月份產量降至每日 1.55 萬桶，月減 6 萬桶，同時也較一年前同期下降 54 萬桶。

川普政府週一宣布，將禁止美國公民和機構使用委內瑞拉的數字貨幣。委內瑞拉去年 12 月初推出一款叫「petro」的數字貨幣，背後支撐力即石油和天然氣的儲備量。

除了地緣政治的爭議以外，交易者也一直關切美國頁岩油產量的上升。

Baker Hughes 週五報導稱，美國石油鑽井平台在最近一週的鑽井油機數量增加了 4 架，達到 800 架。上周石油鑽機數量減少了 4 架。

Commerzbank 分析師表示，「以現在油價水準，鑽井活動亦即美國石油產量可能會進一步增加。」

其他交易

4 月汽油下跌 1.1% 收每加侖 1.925 美元，上週收高 2.2%。 4 月熱燃油下跌 0.3% 至每加侖 1.907 美元，上週漲幅 1.3%。

4 月天然氣下跌 1.4% 至每 Btu 2.651 美元，上週收低 1.6%。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
貴金屬盤後─美股美元走跌 ...美股盤後─臉書重挫 科技股...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan