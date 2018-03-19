美股盤後─臉書重挫 科技股領跌 Fed定調前的不安

週一交易，因 Facebook 個資管理問題引發科技股賣壓，美股大跌，S&P 500 和 Nasdaq 創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。Fed 即將公布的利率決議也引起一些不安，投資者預計 Fed 會採取更積極的正常化貨幣政策途徑，並提升借款成本。

道瓊工業平均指數下跌 335.60 點或 1.35% 至 24610.91。上週跌幅 1.5%。

Nasdaq 指數下跌 137.74 點或 1.84% 至 7344.24。上週跌幅 1%。

S&P 500 指數下跌 39.09 點或 1.42% 至 2712.92，遭科技股 2.1% 跌幅拖累。上週跌幅 1.2%。