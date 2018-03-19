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美股盤後─臉書重挫 科技股領跌 Fed定調前的不安

鉅亨網2018/03/20 05:44
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週一交易，因 Facebook 個資管理問題引發科技股賣壓，美股大跌，S&P 500 和 Nasdaq 創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。Fed 即將公布的利率決議也引起一些不安，投資者預計 Fed 會採取更積極的正常化貨幣政策途徑，並提升借款成本。

道瓊工業平均指數下跌 335.60 點或 1.35% 至 24610.91。上週跌幅 1.5%。

Nasdaq 指數下跌 137.74 點或 1.84% 至 7344.24。上週跌幅 1%。

S&P 500 指數下跌 39.09 點或 1.42% 至 2712.92，遭科技股 2.1% 跌幅拖累。上週跌幅 1.2%。

費城半導體指數收低 27.73 點或 1.95% 至 1394.82。

道指今年已轉跌，下跌 0.4%，而 S&P 仍有 1.5% 升幅、Nasdaq 指數有 6.4% 升幅。

市場動力

臉書創近 4 年來最大跌幅，也拖累其他社交媒體股和今年迄今表現最好的科技股。

Fed 展開為期兩日的會議，預計週三 FOMC 將公布升息，而利率上升將讓風險資產的吸引力下降，如股市。

此外，本月投資者一直擔心全球貿易戰爆發，因為川普政府對中美貿易採了鷹派立場，又對進口鋼鐵和鋁加了關稅，這有助於收斂近期黃金市場的下跌空間。

活躍個股

Facebook （臉書）（FB-US）大跌 6.8%，創 2014 年 3 月 26 日以降最大單日跌幅（該日跌幅為 6.9%），因報導稱，資料分析業者「劍橋分析公司」(Cambridge Analytica)，驚爆在未經許可的情況下，蒐集超過 5,000 萬名美國臉書 (Facebook) 用戶資料，引發臉書安全性疑慮。

Twitter （推特）（TWTR-US）下跌 1, +0.34%  fell 1.7% and Snap Inc. SNAP, -3.47%  shed 3.5%.

KLA-Tencor (KLAC-US) 下跌 3.9%，該公司宣布將收購以色列電子科技公司 Orbotech Ltd (ORBK-US)，交易價值約 34 億美元，且企業價值約 32 億美元，Orbotech 上漲 6.8%。

加拿大大麻生產和經銷商 Cronos Group (CRON-US) 大漲 12%，因該公司宣布與 MedMen Enterprises 成立跨國合資企業，以開發品牌產品並在全加拿大開設商店。

Apple (蘋果)(AAPL-US) 下跌 1.5%，報導稱該公司將首次設計和製造自家的顯示螢幕。

分析師看法

富國資產管理公司資深投資策略師 Brian Jacobsen 表示，「股市走跌，公債殖利率上升，我認為這示意著市場對於 FOMC 週三會多鷹派感到有點焦燥。」

至於科技股方面，Jacobsen 拒絕談論具體個股，僅表示市場對「某些以廣告為主要收入來源的公司」有些恐慌，這是一些社交媒體股走跌的原因之一。

ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 表示，「對於這次會議會升息，市場已經反映 97.9% 可能性在價格上，此後最大的問題是，今年年底和明年的利率會升到什麼地步。」

「我預期，FOMC 將會上修他們的利率預期，如果不是今年就是明年，而這將提升美元。」

Cabot Undervalued Stocks Advisor 首席分析師 Crista Huff 表示，「我認為，在 Fed 主席發話前，短期內我們會非常不安。」

其他市場

歐股大致收低，亞股多空交錯，日本首相安倍身陷國土賤賣醜聞案，日經指數下跌 0.9%。

原油期貨收低，ICE 美元指數下跌，黃金期貨價格上漲。

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