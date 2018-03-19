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普丁壓倒性勝利 連任到2024年 暗示不做終身總統

鉅亨網2018/03/20 07:28
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俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 在周日 (18 日) 舉行的大選中，以個人歷來最高的 76.67% 得票率壓倒性勝出，成功連任，將展開他第 4 屆的 6 年任期。外界關注普丁完成新一屆任期後，會否打算 2030 年再次參選，普丁在選後記者會上暗示無意再選，笑言「難道我要一直做到 100 歲」

綜合香港文匯報、星島日報報導，俄羅斯選委會公佈的最終結果顯示，普丁得票率為 76.67%，較上屆大選高出 14 個百分點，亦打破他在 2004 年創下的 71% 個人最高得票率紀錄。其餘候選人得票最高是 11.78% 的共產黨候選人、57 歲富商格魯季寧，第 3 名候選人是極端民族主義者日里諾夫斯基，得票率為 5.66%。

選前有報導，俄羅斯當局為提高普丁當選認受性，訂下「雙 70」目標，即得票率和投票率均超過 70%。選委會表示，大選最終投票率只有 67%，未能達標，不過普丁團隊認為這個投票率已經較預期好。

普丁競選總部發言人孔德拉紹夫表示，選舉結果比他們估計還要好，得「歸功於」英國在大選前炒作前特工斯克里帕爾被下毒案，認為每當國家遭無理指控時，國民便會團結一致，坦言「8 個百分點至 10 個百分點的投票率要感謝英國」。

初步結果公佈後，普丁晚上於紅場在 3 萬多名支持者見證下發表勝利演說，指壓倒性勝利是選民認可他的表現，並將勝利連繫至台下觀眾，「我從結果看到人民的自信和希望，俄羅斯儘管前路困難，但有機會突破」。

根據俄羅斯憲法，每屆總統最多只能連任一次，普丁先後於 2000 年和 2004 年當選總統，2008 年大選則交由總理梅德韋傑夫出馬，自己轉任總理，待 2012 年才再次參選。普丁在選後記者會，被問到會否修憲讓自己於 2024 年再次參選，或者留到 2030 年才再選，普丁表示現時無意修憲，反問記者是否覺得他會一直在位至 100 歲，「不會」。

普丁至今分別以總統及總理身分掌權 18 年，勝選後將再任總統 6 年至 2024 年，為獨裁統治前蘇聯 30 年的史達林之後，在俄國掌權最久的領導人。普丁到 2024 年，將年近 72。

普丁近日接受美國國家廣播公司 (NBC) 訪問時說，自 2000 年以來就一直在思考接班人的問題。他說：「想想這個問題無傷大雅，但最終的選擇仍取決於俄羅斯人民。」

至於 2024 年後誰來接普丁的棒子，俄羅斯政壇目前主要有 2 大派系，技術官僚和代表安全部隊與軍方的強力集團 (Siloviki) 互相傾軋

普丁昨日會見一眾落敗候選人時表示，將在確保維持俄國軍事力量的同時，削減今明 2 年的軍費，又表明俄國無意發動新一輪軍備競賽，希望與國際社會進行建設性對話。

美聯社分析，普丁在未來 6 年可能會更強調俄國在外力量，此前普丁已宣佈發展出新型核武，其政府近年亦積極介入敘利亞及北韓問題。內政方面，普丁首先必須在培育接班人和採取策略延續執政之間作出選擇，其次要研究如何將倚賴石油和天然氣的國內經濟變得多元化，以及改善地區醫療等民生問題。

中國國家主席習近平率先向普丁致賀電。普丁也向記者說：「中國是我們的戰略夥伴，目前兩國關係是前所未有的好。」委內瑞拉、玻利維亞、古巴、哈薩克、白俄羅斯等國的領導人恭賀普丁勝出。西方國家則暫時只有德國預告總理梅克爾將向普丁道賀。

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