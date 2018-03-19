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紐約匯市─美元走跌 英國脫歐達成過度協議 英鎊突破

鉅亨網2018/03/20 07:37
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週一交易，美元稍微下跌，交易者關注英國脫歐發展，推升英鎊兌美元上升到一個月高點。

ICE 美元指數下跌 0.4% 至 89.873，上週為該指數連續第四週收升。

WSJ 美元指數下降 0.2% 至 83.79，上週升幅 0.2%。

英鎊兌美元上漲，自週五的 1.3944 美元上升至 1.4032 美元，交易時間高點達 1.4089 美元，站上一個月高點。英鎊兌歐元也上漲，歐元兌英鎊自週五晚間的 0.8814 英鎊下降至 0.8796 英鎊。

歐元兌美元上漲，自週五的 1.2291 美元上升至 1.2341 美元。

美元兌日圓上漲，自週五的 105.98. 日圓上升至 106.11 日圓。

美元兌加元下跌，自週五的 1.3097 加元下降至 1.3064 加元。

依賴商品的俄羅斯盧布兌美元在俄國總統大選過後第一天下跌，一美元可買 57.8710 盧布，美元兌盧布漲幅達 0.5%。

市場動力

本週開始，美國並沒有任何重大經濟數據，讓市場投資者專注在英國脫歐的發展上。

歐盟外交官已經批准了英國兩年過渡協議的廣泛條款，這被視為對市場友善的結果，英國首席歐盟談判代表 Michel Barnier 已確認達成協議，英鎊兌美元隨之跳漲至心理重要關卡 1.40 美元，創一個月來的最高水準。

根據過度條款協議，英國將持續執行歐盟規則直到 2020 年底，但愛爾蘭邊境問題還沒有解決。

其他議題，加拿大財長表示，G20 高峰會上，北美自由貿易協議 (NAFT 協議) 的重新談判過程會有所進展，這短暫推升加元兌美元上漲。本週將召開 G20 會議，市場參與者可能會聚焦該處貿易和地緣政治衝擊。

交易者也在等待 Fed 的會議，雖然預計週三會宣布升息，但本週美元仍以走跌開場，因為交易者聚焦其他貨幣的漲勢。

分析師看法

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「美元本週的主要風險就是 FOMC 的會議，這預計將會對 Fed 升息有個結論。升息預期被認為是推升美元需求的主要催化劑，華府的政治穩定性以及擔心川普貿易政策負面衝擊美國經濟，這些則是對美元需求的頭號風險。」

ING 外匯策略師 Viraj Patel 表示，「英鎊兌美元和歐元都上漲，因為今天達成協議的報導對投資者來說是意外之喜，本來他們沒有預期本週可以達成任何英國脫歐的協議。」

「我們認為，英鎊對脫歐過度協議的樂觀已經重新定價完成，我們的焦點將重新返回英國經濟的基本面，以決定英鎊日後幾週的漲幅。」

 

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