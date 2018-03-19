盤前財經大事搶先讀2018年3月20日

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）申請大陸 A 股上市，從申請到通過只有短短 36 天，創有史以來最快紀錄，金管會主委顧立雄昨 (19) 日表示，為了增加台股的海內外能見度和曝光度，研議朝擴大台股納入 MSCI 成分股，目標再增加 30 檔。 閱讀全文...

衝 VR 業績 宏達電 Vive 升級版開放預購、4/5 全球出貨

宏達電 (2498-TW) 今年加大在虛擬實境 (VR) 的布局力道，昨 (19) 日宣布年初在美國 CES 展前發表的升級版 Vive Pro 開放預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨；史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》將在 3 月 29 日上映，可望進一步推升全球 VR 浪潮，新品上市搭上行銷熱，Vive 全力衝刺業績。閱讀全文...



聯準會本周開會在即 將如何影響債券市場？

聯邦市場公開委員會 (FOMC) 即將在 3 月 21 日召開會議，預期將會再度升息，財經網站《wolfstreet》作者 Wolf Richter 指出，雖然長短天期美債殖利率縮小，但殖利率曲線倒掛的可能性不大，換句話說，人們將不會見到激進的貨幣政策，至少短期內不會出現。閱讀全文...

川普政策很親商？瑞信：美國貿易、經常帳赤字恐惡化

美國總統川普的政策取向，向來較親商；不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 首席經濟學家 James Sweeney 週一 (19 日) 表示，這些親商政策，恐使美國貿易、經常帳赤字更加惡化。閱讀全文...

普丁壓倒性勝利 連任到 2024 年 暗示不做終身總統

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 在周日 (18 日) 舉行的大選中，以個人歷來最高的 76.67% 得票率壓倒性勝出，成功連任，將展開他第 4 屆的 6 年任期。外界關注普丁完成新一屆任期後，會否打算 2030 年再次參選，普丁在選後記者會上暗示無意再選，笑言「難道我要一直做到 100 歲」。閱讀全文...

