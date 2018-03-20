台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月20日

兩岸搶掛牌，繼鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）後，外傳還有二、三十家台資企業在大陸排隊準備掛牌，金管會則設法排除台商回台上市障礙，並密切關注鴻海集團動向，爭取在台上市，包括天鈺及沅聖目前都輔導在國內上市櫃。

在歷經三年的研究，金管會決定將在四月開放純網路銀行執照申設！金管會主委顧立雄 19 日透露，考慮到國內有 38 家本國銀行，競爭已相當激烈，因此純網銀執照初步只會發出兩張執照，而申設的資本額門檻為 100 億元，可經營存放匯全執照業務。

資誠聯合會計師事務所昨公告台灣企業領袖意見調查，其中 44% 台灣企業領袖樂觀看待未來 1 年經濟前景，較去年高出 4 個百分點；但民粹主義、匯率不穩定、法規過度監管被認為前 3 大外在威脅；而會計師憂心台灣企業毛利率太低，恐遭匯率波動侵蝕獲利。