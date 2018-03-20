籌備文金會 南北韓外長赴歐外交下工夫

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）南北韓高峰會前，雙方在歐洲頻頻展開外交動作，繼北韓外交部長到瑞典會談後，南韓外長今天也到訪歐盟，獲得歐盟的支持。

北韓外交部長16日在斯德哥爾摩與瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）舉行會談，由於外界猜想瑞典將在籌辦美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會發揮作用，這場會面在國際新聞大出鋒頭。

隨後南韓外長康京和（Kang Kyung-wha）18日也抵達布魯塞爾，今天出席歐盟外長會議，除同樣與華爾史特龍會面外，更會見許多歐洲國家外長，以及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg ），最後還與歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）共同對媒體發表聲明，表示此行將說明與北韓對話的最新進展。