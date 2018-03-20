籌備文金會 南北韓外長赴歐外交下工夫

（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）南北韓高峰會前，雙方在歐洲頻頻展開外交動作，繼北韓外交部長到瑞典會談後，南韓外長今天也到訪歐盟，獲得歐盟的支持。
北韓外交部長16日在斯德哥爾摩與瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）舉行會談，由於外界猜想瑞典將在籌辦美國總統川普與北韓領導人金正恩峰會發揮作用，這場會面在國際新聞大出鋒頭。
隨後南韓外長康京和（Kang Kyung-wha）18日也抵達布魯塞爾，今天出席歐盟外長會議，除同樣與華爾史特龍會面外，更會見許多歐洲國家外長，以及北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg ），最後還與歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）共同對媒體發表聲明，表示此行將說明與北韓對話的最新進展。
遠道而來的南韓外長並沒有空手而回，獲得歐盟表態力挺。茉格里尼說，歐盟和韓國是戰略合作夥伴，雙方在所有重大問題上都有著共同利益和價值觀，這份友誼非常穩固。
茉格里尼指出，自從冬季奧運以來，各界看到了朝鮮半島朝的正面發展，包括南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今年4月將舉行高峰會，除了緩和緊張局勢及改善南北韓關係，而川普也接受與金正恩會面的邀請，這更是朝外交解決的另一項可能性突破，歐盟非常鼓勵。
康京和對歐盟身段柔軟地表示，很高興在朝鮮半島目前重要時刻來到歐盟尋求協助。他不忘誇獎歐盟過去多年在關鍵時刻都與南韓傳達相同訊息，也即在施壓制裁同時也尋求對話和平處理，因此現在能夠改變情勢、促進對話，「這是大家共同努力的結果」。（編輯：紀錦玲）1070320