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中央社

敘利亞東古塔學校15童死 疑俄發動空襲

中央社2018/03/20 08:19
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社貝魯特19日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞東古塔區（Eastern Ghouta）一間學校今晚遭遇空襲，造成15名孩童和2名躲在防空地下室的女子喪生，疑似俄羅斯所為。

法新社報導，總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，空襲擊中埃爾賓（Arbin），這裡是反抗軍勢力逐漸衰落的東古塔區一個重鎮，東古塔區一個多月來遭到敘利亞政府軍攻擊。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）說：「來自單一空襲行動的3枚飛彈擊中這間學校，學校地下室被當作防空洞。」

他告訴法新社：「救難人員仍在搜尋倖存者。」

敘利亞人權瞭望台組織表示，今夜空襲疑似俄羅斯發動。推特帳號顯示為德國媒體記者的羅普克（JulianRoepcke）推文指出，東古塔區遭遇俄羅斯大規模空襲，轉為避難處的學校傳出受創，推文同時附上照片。

俄國曾表示正在協助敘利亞政府「解決」東古塔區的反抗軍戰士，但否認對平民發動空襲。

路透社報導，敘利亞人權瞭望台組織表示，這波空襲在東古塔區造成50多人受傷。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070320

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