敘利亞東古塔學校15童死 疑俄發動空襲

（中央社貝魯特19日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織表示，敘利亞東古塔區（Eastern Ghouta）一間學校今晚遭遇空襲，造成15名孩童和2名躲在防空地下室的女子喪生，疑似俄羅斯所為。

法新社報導，總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，空襲擊中埃爾賓（Arbin），這裡是反抗軍勢力逐漸衰落的東古塔區一個重鎮，東古塔區一個多月來遭到敘利亞政府軍攻擊。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）說：「來自單一空襲行動的3枚飛彈擊中這間學校，學校地下室被當作防空洞。」